台灣、日本便利商店太強！連美國7-11都服了要大改造

〔財經頻道／綜合報導〕在台灣、日本，便利商店不只能購物，還可以取貨、繳費、列印等，但美國的便利商店功能實在有限。外媒報導，最近7-11的母公司，決定要大刀闊斧改革，讓美國超過1.2萬間7-11進行重大轉型，計畫重點之一就是從食品方面下手。

先前《華爾街郵報》報導指出，在台灣，在台灣，便利商店可以滿足各種需求，是日常生活中不可或缺的一部分報導舉例，台灣民眾能在便利商店完成寄包裹、繳費、列印、送洗衣物、加熱食品等多項服務，而美國民眾則認為當地便利商店頂多像加油站，去那裡消費只是因為需要，而非喜歡。

《CNBC》報導，7-Eleven或許是美國便利商店概念的開創者，但該品牌在美國市場口碑一般，母公司Sev​​en & i近70%總收入來自北美，而美國市場又佔其中大部分。即便如此，業績低迷也讓這家總部位於日本的公司，重新考慮在美國的門市。

Morningstar亞洲股票研究總監Lorraine Tan表示：美國方面仍是一個很大的問號，從收入來看，是很大的貢獻者，但從利潤來看，並非如此。

GlobalData執行董事Neil Sauders表示：「它們只專注擴張，但不會去適應不斷變化的消費者需求，改進門店理念和模式。」

美國7-11便利商店面臨嚴峻挑戰，與台灣、日本等亞洲地區的同品牌形成鮮明對比。為扭轉頹勢，2025年3月，Seven & i更換領導層，任命新執行長Stephen Dacus，且美國7-11正計劃引進「日式經營模式」，加強食品質量並改善消費體驗，希望能重新贏得消費者青睞，擺脫目前僅因需要而非喜好的消費模式。

GlobalData執行董事Neil Sauders表示，美國的7-11店面給人髒亂感覺，地板黏膩、燈光昏暗，熱狗可能在保溫燈下轉一整天。這樣的消費體驗導致母公司業績下滑，2024財年Seven & i在北美的淨收入下降約17%，並關閉444家業績不佳的門市。

美國7-11表現不佳的原因之一是採取加盟經營模式，使母公司缺乏足夠控制力。Neil Sauders認為，許多加盟主不願改變，這使得推動變革和保持一致性變得更加複雜。直到連有意收購的買家都放棄後，美國7-11母公司才決定痛定思痛，目標讓美國店面更接近日本風格，強化消費者的舒適體驗。

食物品質被視為改革的關鍵要素之一。在首位非日本籍CEO的帶領下，公司計劃引進更多日式風格的7-11。Morningstar亞洲股票研究總監Lorraine Tan預計將看到更多日式風格7-11進入美國市場。

Stephen Dacus曾在沃爾瑪和多家日本餐飲企業擔任要職，未來計劃像日本一樣，引更健康的即食食品選擇，對美國市場推出一些深受消費者喜愛的食品，例如在日本門市銷售的經典的雞蛋沙拉三明治

Neil Sauders表示，7-11似乎終於意識到他們失去了過去的競爭優勢，必須改變、進化才能重新吸引顧客，讓消費者願意花更多錢消費。

