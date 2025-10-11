到底見不見習近平？川普又改口說了

美國總統川普（Donald Trump）11日宣布，將自11月1日起對所有中國大陸進口商品加徵100％關稅。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）11日宣布，將自11月1日起對所有中國進口商品加徵100％關稅，作為對北京大規模出口管制的反制措施，他也親自透露是否還有可能於本月稍晚和中國國家主席習近平會面。

《CNN》報導，據1位高級政府官員和1位知情人士透露，在川普透過社群媒體公開發出威脅前，白宮官員就認為，中國本週的舉動是一次戲劇性的升級，可能對這次會晤構成威脅。

據1位高級政府官員稱，中國曾邀請川普本月稍後訪問北京，但由於沒有明確的成果，川普政府拒絕了邀請。雙方先前同意在經濟高峰會期間舉行會晤。

川普週五批評中國選擇週四宣布這些舉措，暗示中國此舉削弱了他為促成以色列與哈馬斯達成和平協議所做的努力，並表示：「中國的信件尤其不合時宜，因為今天正是中東在經歷了3000年的混亂和戰亂之後迎來和平的日子。我在想，這個時間點是不是巧合？」

川普在Truth Social上表示：「我原本預計兩週後在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間與習主席會面，但現在看來已經沒有理由這麼做了。」他認為，儘管美中在過去6個月間維持良好關係，但北京顯然「一直在暗中伺機而動」。

至於與習近平的會晤是否真的取消，根據《CNN》報導，川普回應：「我沒有取消，但我不知道我們是否會舉辦。但無論如何我都會去，所以我認為我們可能會舉辦。看看接下來會發生什麼事吧。」

川普並表示，「中國竟會採取這樣的行動，實在令人難以置信，但他們確實這麼做了，接下來的一切，將成為歷史。」

CNN分析指，川普已經展現出他對中國加徵關稅的幅度「沒有上限」，而習近平則在報復手段上「毫不留情」。

川普說：「我們目前正在考慮的政策之一就是大幅提高進入美國的中國產品關稅。」他指出，「許多其他反制措施」正在「認真考慮中」。

