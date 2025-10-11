吃牛排別再點菲力了！最不值得點的「2款牛排」曝光

紐約名店老闆認為，菲力牛排是「最不值得點」的牛排之一。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕當你走進牛排館時，你要的當然是最頂級的牛排。畢竟，吃一頓牛排往往得花上一筆不小的錢，雖然說每個人口味不同，但紐約知名老店「蓋勒格牛排館」（Gallagher Steakhouse）的老闆波爾（Dean Poll）日前就分享了兩款他認為「不太值得點」的牛排部位，分別是菲力牛排（filet mignon） 和牛里脊（beef tenderloin）。

美媒《The Takeout》報導，波爾點名這兩款部位的原因，出在「風味」，或者更準確地說，是風味不足。

請繼續往下閱讀...

他說：「雖然非常嫩，但脂肪含量極低，因此幾乎沒有味道。」他指的就是菲力牛排，以及切自同一部位的牛里脊。雖然如此，波爾在自家餐廳仍然提供極高品質的菲力牛排，滿足想吃這部位的客人。

牛里脊位於牛背部，運動量極少。這對口感來說是好事，因為幾乎沒有筋、入口即化，但對風味卻是壞事。因為脂肪才是風味的來源；沒有脂肪，就沒有味道。

消費者當然可以透過調味料，或抹上一層香濃的調味奶油（compound butter）來提升風味，但報導分析指出：當你走進一家高級牛排館時，你是想品嚐奶油的味道，還是想感受高品質牛肉本身的鮮美？

波爾大力推薦的牛排部位是「肋眼蓋肉」（Spinalis），通常也被稱為「Prime Rib Cap」或「肋眼上蓋肉」 （Ribeye Cap）。他說：「我認為永遠值得點的牛排，是Spinalis或帶骨的肋眼。這個部位風味飽滿，肉質又柔嫩入口。」

和菲力一樣，肋眼蓋的肉質非常嫩；但與菲力不同的是，它因豐富的大理石紋油花而風味十足。可以說它是「升級版的牛里脊」，因此價格往往更高。

