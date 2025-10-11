不爽中國擴大稀土管制！川普宣布對中加徵100％關稅 不與習會面

中國近日緊縮稀土出口，引發美國總統川普不滿，他於週五（10日）宣布，自11月1日起將對中國加徵100%關稅。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日緊縮稀土出口，引發美國總統川普不滿，他於週五（10日）宣布，自11月1日起將對中國加徵100%關稅，且「這是在目前所支付關稅之上額外加徵的稅率」。

中國於週四（10月9日）宣布擴大對稀土相關產品的出口管制，川普10日先是在他的官方社群平台「真實社群」（Truth Social）發文批評中國，對貿易問題準備採取非常激進的立場，稱中國向所有國家發送信件，表達出很高的敵意。

川普也稱中國將對幾乎所有他們製造的產品，甚至一些並非中國製造的產品，進行大規模的出口控制。川普質疑，「這顯然是他們先前就制定的計劃」，並稱這在國際貿易中絕對是聞所未聞的，批評此為「道德上的恥辱」。

川普批評中國此舉不僅讓他意外，也讓所有自由世界的領袖感到意外，對此美國將於11月起，針對中國產品開徵100%的關稅，且也會針對所有關鍵軟體進行出口管制，以報復中國最近宣布對科技和其他製造業至關重要的稀土礦物出口限制。川普也提到，若中國有其他行動，提高關稅及出口控制的時程可能會再提前。

川普原定於本月底在南韓APEC峰會期間與中國國家主席習近平會面，目前他也放話「現在似乎沒有理由再見面了」，並指目前正在考慮的政策之一，就是大幅提高對中國輸美產品的關稅。川普也強調，難以置信中方會採取這樣的行動，但他們確實這麼做了。

外媒報導指出，這些舉動也顯示，美中關係出現四個月來最大的裂痕，這也可能加劇原本先前過艱苦外交努力暫停的貿易戰。

