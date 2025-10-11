美股收盤》川普嗆對中國加徵100％新關稅！道瓊殺878點 台積電ADR跌逾6％

週五美股大跌。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普指責中國對稀土金屬等關鍵資源實施限制，宣布計畫11月起向中國課徵100%的新關稅，放話不與中國國家主席習近平會面，週五美國股市迅速翻黑，那斯達克指數盤中一度創下歷史新高，不過收盤大幅走低。道瓊工業指數收盤重挫878.82點，跌幅1.9%，標普500指數下跌2.71%，那斯達克指數大跌3.56%，費城半導體指數暴跌6.32%，台積電ADR下滑6.41%，收在280.66美元。

綜合外報導，川普原定2週後在韓國與中國國家主席習近平會面，但他取消了會晤，並在社交媒體上抱怨中國大幅擴大稀土出口管制，稱中國計劃挾持全球經濟。川普說「我原計劃兩週後在韓國亞太經合組織峰會上與習近平主席會面，但現在似乎沒有理由再見面了。我們目前正在考慮的政策之一，就是大幅提高對中國輸美產品的關稅。」

請繼續往下閱讀...

川普表示，他將把中國對美出口產品的關稅提高到100%，並對「所有關鍵軟體」實施出口管制，以報復中國最近宣布對科技和其他製造業至關重要的稀土礦物出口限制。

川普的威脅讓市場出現大幅回調，投資人擔憂全球兩大經濟體之間可能爆發貿易戰，恐讓美國股市創紀錄的漲勢結束。華爾街的恐慌指標芝加哥選擇權交易所波動率指數VIX飆升至22點以上，受中美貿易關係惡化影響最大的科技股領跌，輝達下跌4.89%，AMD下跌7.72%，特斯拉下跌5.06%，蘋果跌3.45%。

道瓊工業指數下跌878.82點或1.9%，收45479.6點。

那斯達克指數下跌820.196點或3.56%，收22204.43點。

S&P 500指數下跌182.6點或2.71%，收6552.51點。

費城半導體指數下跌432.60點或6.32%，收6407.60點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法