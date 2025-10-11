自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台新新光總座：排除萬難 攜手把輝達留下來

2025/10/11 07:26

圖為輝達海外總部有意落腳的北士科T17、T18基地。（資料照）圖為輝達海外總部有意落腳的北士科T17、T18基地。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕輝達海外總部希望落腳北士科T17、T18基地，卻因地上權問題卡關，對此，台新新光金控總經理林維俊10日晚間表示，希望大家能夠坐下來商討，如何來齊心協力把輝達留下來，這是對台灣非常重要的事情。

台新新光總座：排除萬難 攜手把輝達留下來台新新光金合併後首秀，攜手台北101點亮國慶夜空。從左至右：新光人壽副董事長洪士琪、台北101董事長賈永婕、台新新光金控總經理林維俊、
台北101總經理朱麗文（圖為台新金提供）

林維俊是於10日晚間出席101國慶煙火活動，針對媒體關注詢問有關於對北士科T17、T18移轉，他受訪表示，希望有關各方不要在媒體上隔空放話，現在最重要事情是民間或北市府大家齊心協力坐下來，把輝達留下來。

林維俊指出，北市政府有些顧慮，擔心會有圖利的問題，新光人壽也會擔心背信的顧慮，對此，他也呼籲中央政府一起進來溝通協調，如何把法規和責任的問題釐清，大家攜手把輝達留下來。

對此，林維俊強調，台新新光金控沒有任何負面的情緒，努力一起排除困難，把輝達留下來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財