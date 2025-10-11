台新新光總座：排除萬難 攜手把輝達留下來

圖為輝達海外總部有意落腳的北士科T17、T18基地。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕輝達海外總部希望落腳北士科T17、T18基地，卻因地上權問題卡關，對此，台新新光金控總經理林維俊10日晚間表示，希望大家能夠坐下來商討，如何來齊心協力把輝達留下來，這是對台灣非常重要的事情。

台新新光金合併後首秀，攜手台北101點亮國慶夜空。從左至右：新光人壽副董事長洪士琪、台北101董事長賈永婕、台新新光金控總經理林維俊、

台北101總經理朱麗文（圖為台新金提供）

林維俊是於10日晚間出席101國慶煙火活動，針對媒體關注詢問有關於對北士科T17、T18移轉，他受訪表示，希望有關各方不要在媒體上隔空放話，現在最重要事情是民間或北市府大家齊心協力坐下來，把輝達留下來。

林維俊指出，北市政府有些顧慮，擔心會有圖利的問題，新光人壽也會擔心背信的顧慮，對此，他也呼籲中央政府一起進來溝通協調，如何把法規和責任的問題釐清，大家攜手把輝達留下來。

對此，林維俊強調，台新新光金控沒有任何負面的情緒，努力一起排除困難，把輝達留下來。

