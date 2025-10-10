大樂透頭獎連7摃 加碼100萬獎開出1組

今晚大樂透頭獎連7摃，下期上看2.8億元。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（10日）開獎的大樂透，頭獎連7摃，台灣彩券公司預估下期（14日）大樂透頭獎累積金額預估上看2.8億元；大樂透加碼100萬獎項則開出1組，總中獎注數1注、可得獎金100萬元。台彩表示，大樂透中秋加碼100萬獎項還有19組未開出，將於下期繼續加開。

本期大樂透中獎號碼「13、16、18、22、39、42」，特別號「30」；49樂合彩中獎號碼「13、16、18、22、39、42」。

本期今彩539中獎號碼「03、06、24、31、36」；39樂合彩中獎號碼「03、06、24、31、36」。本期3星彩中獎號碼「544」；4星彩中獎號碼「4577」。

台彩中秋加碼4.5億元，自9月15日起3星彩及4星彩連續24期壹獎獎金翻倍；9月16日起大樂透加開100組100萬元；9月27日起連續16天「BINGO BINGO賓果賓果」的「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」玩法獎金加碼；39樂合彩也自9月29日起連續24期「二合」玩法單注獎金提高至1500元

