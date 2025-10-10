靠炒房30多歲就擁11間房產 暴發戶怨沒朋友曝「心事有錢人才懂」

一位因投資房產致富的美國民眾，因為與朋友關心的話題迥異而感到孤獨。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕一位靠著炒房致富的美國投資客稱，30多歲就擁有11間房產，卻發現與周邊友人及同事話不投機，關心的事情迥異，一度非常孤獨，直到認識一群志同道合且財富與自己相同水準的有錢人，彼此有了共同話題建立深厚友誼，終於「治癒了我的孤獨感」。

《商業內幕》報導，Lane Kawaoka稱，自己生在中產階級家庭，從小被教導要精打細算，保持低調。成年後也秉持著這些價值觀，生活節儉、努力存錢。

快30歲時，Lane Kawaoka就在西雅圖買了第一間房子，到2015年，已經擁有11間房產，淨資產也不斷成長。他說，但當你賺到第一個百萬美元時，沒人會告訴你：你會感到孤獨。不是因為錢，而是因為無法談論它。

他回憶20多歲的時候，太專注於工作和累積財富，以至於幾乎沒有社交生活。當淨資產增長到七位數（美元）時，與少數幾個仍在身邊的友人聯繫就變得更加困難。Lane Kawaoka覺得自己雖累積一定的財富，卻像一匹孤狼。

Lane Kawaoka直言，同事們不理解自己所重視的事，老朋友們仍然認為債務很危險，他們選擇15年的抵押貸款，而不是30年的抵押貸款。「這並不是因為那些人不如我聰明；我們只是關心不同的事情。」以至於Lane Kawaoka不再談論目標，因為這聽起來像是在吹牛炫耀。

轉捩點出現在2016年，當時Lane Kawaoka加入了一個房地產智囊團，「我第一次遇到志同道合的人，他們對我的收入並不感冒，因為他們的收入和我一樣多，甚至更多，大家只是想聊聊這個行業。」

其中許多人的淨資產高達七、八位數（美元），既不傲慢也不炫富。他們不是天才，也虧過錢，又賺回來，吸取教訓，繼續前進。尤其是在白手起家的富一代身上，「我發現他們低調謙遜，非絕頂聰明，只是更堅持。」

最重要的是，這讓Lane Kawaoka感到如釋重負，清楚自己並不奇怪，也不是唯一一個在 30 多歲時考慮稅收、遺產規劃和積累多代財富的人。

Lane Kawaoka說，現在已建立一個精挑細選的、志同道合的人際網絡，這種轉變讓心情很平靜，不再覺得有必要淡化個人目標，也不再強迫自己與那些價值觀不同的人交朋友，並開始與其他走過類似道路的富一代建立更深的關係。

他還說，白手起家的淨資產往往能成為建立人脈的良好過濾器，這並不是炫富，而是一個有用的訊號。因為當你遇到一個白手起家的人時，你們往往會產生共鳴。

