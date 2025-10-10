沒買台積電還踩雷好慘 他PO取暖文釣出一群心酸散戶

台積電（2330）今年股價表現亮眼。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）今年股價表現亮眼，近幾日更是頻刷新天價。許多手上連一股都沒有投資人心情好鬱卒。一位網友在PTT股板自曝，「從沒買過台積電或指數型商品，今年靠PCB翻正後又在9月踩到昇貿、德律地雷，單月大虧270萬，誰能比我慘？」貼文引來不少網友留言取暖，掀起沒買台積電的心聲。

原PO說，「有人跟我一樣從沒買過台積跟指數型商品嗎？今年4月重傷後在8月底好不容易靠PCB報酬翻正，結果9月大烙賽，踩到昇貿跟德律大地雷！整個9月大虧270（萬）左右，誰能比我慘QQ! 是不是該退出股市？」

原PO還在文末附上對帳單截圖，顯示虧損金額慘烈，引起不少人共鳴。有網友留言稱：「我也沒有，我好痛苦」、「不是只有你 拍拍」、「修煉看人賺錢的心酸」、「我也沒賺到這一波，想投胎了」。

另有網友安慰他不要灰心，勸他「現在買還不遲」、「零股也可 買了就放著」、「買0050間接持有GG就好」。

