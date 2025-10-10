台積電在美打造「城中之城」！帶動鳳凰城大型開發案全面爆發

台積電（TSMC）持續進行海外投資建廠，於美國亞利桑那州鳳凰城的承諾投資總額達到1650億美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）持續進行海外投資建廠，於美國亞利桑那州鳳凰城的承諾投資總額達到1650億美元，是美國史上最大的外國直接投資項目。據鳳凰城當地媒體報導指出，台積電可能將在鳳凰城北部擴張，占地面積高達3平方英里（約777公頃）。相關開發案帶動了當地增設住宅、商業與各類設施的動作，更帶動了當地經濟發展。

據亞利桑那州當地媒體《AZ Family》報導，台積電已經和美國建商「普爾特房屋」（Pulte Group）合作，在鳳凰城推動涵蓋 6000 英畝（約2428公頃）州政府信託土地的NorthPark開發案，根據總體規劃，該綜合開發案將在台積電亞利桑那園區以南，興建住宅區、多條步道網絡、購物中心等設施。

台積電AZ廠（TSMC Arizona）發言人證實，該公司是「NorthPark」計畫的申請者之一，並指出園區內 900 英畝（約364公頃）「創新走廊」（innovation corridor） ，為台積電未來的擴張提供了強有力的選項。

自從投資1650億美元在鳳凰城地區擴展晶片製造後，台積電正計畫進一步擴張，未來將有6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1座研發中心。

根據亞利桑那州商務廳（Arizona Commerce Authority）的預測，這項擴張案預計到2030年，將新增超過6000個工作機會，該機構表示，從未見過如此規模的成長。

亞利桑那州商務廳廳長華森（Sandra Watson）表示：「台積電確實是NorthPark地區的核心推動力，我們正在見證驚人的成長，新人口的持續湧入將支撐這些擴張計畫。」

報導提到，NorthPark並非唯一一個與台積電生態系擴張相關的開發項目。另一項正在開發中的大型計畫是 Halo Vista，位於台積電園區以北，已於 2024年12月 獲鳳凰城市政府批准。未來25年內，該開發案將在當地增設住宅、商業與各類設施。

房地產經紀人約克（Brad York）指出，該區正吸引來自世界各地的人口，徹底改變鳳凰城北部面貌。

Halo Vista 的開發商本週證實，Costco、萬豪集團旗下品牌 Courtyard Marriott 與 Residence Inn ，已簽約進駐Halo Vista的新開發區。

至於「NorthPark」開發案，開發商已向鳳凰城市政府正式遞交計畫書。不過根據台積電AZ廠發言人表示，州政府目前尚未公布州信託土地的拍賣日期。

