台積電晶圓代工市占率達71％ 與三星、中芯國際的差距擴大

市場研究公司Counterpoint Research指出，台積電今年第二季在純晶圓代工市場的市占率已擴大至71%。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》報導， 台積電今年第二季在純晶圓代工市場的市占率已擴大至71%，較去年同期增加6個百分點，並將三星電子的8%狠甩在後。

市場研究公司Counterpoint Research週五（10日）公布調查數據指出，台積電今年第二季在純晶圓代工市場的市占率達71%，較去年同期的65%上升6個百分點。Counterpoint分析指出，台積電擴大市占率，得益於其3奈米製程的產量擴張、受AI圖形處理器（GPU）需求推動的4至5奈米製程的高產能利用率（UTR） ，以及先進封裝技術（CoWoS）的擴展。

與此同時，受智慧手機和其他消費電子設備復甦的推動，三星電子的晶圓代工市占率為8%，維持第二位，但較去年同期的10%下降2個百分點。中國中芯國際（SMIC）以5%的市占率升至第三名，較去年同期的6%下降1個百分點。 Counterpoint預測：「中芯國際將繼續受益於中國政府的補貼政策，並有望向更先進的製程轉型。」

Counterpoint指出：「今年下半年，整個晶圓代工行業的先進製程產能利用率和晶圓出貨量預計將繼續上升。」

市場研究機構集邦科技（TrendForce）9月1日發布報告時就指出，台積電今年第二季在純晶圓代工市場的市占率達70.2%，繼續擴大領先優勢，並首度突破7成大關；三星電子為7.3%，中芯國際為5.1%。

