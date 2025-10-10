竹市府爭取輝達設總部 議員酸無配套「說得比做得快」

新竹市府想爭取美國AI科技大廠輝達進駐設立總部，市議員曾資程酸市府無配套「說得比做得快」，恐是場政治口號秀。圖為公道五路已完成的竹科X軟體園區。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕美國AI科技大廠輝達落腳北士科面臨破局，各縣市都積極爭取輝達進駐，新竹市府昨晚也喊出已盤點可使用的產業用地，會主動爭取輝達總部可設公道五路的想法。市議員曾資程則酸市府有好想法，但無法提出相關配套措施與誘因，是「說得比做得快」。

曾資程說，市府發布新聞稿稱已盤點可供使用的產業用地，包括位於公道五路的「台肥段科技商務區」約4.3公頃，以及中油油庫公辦市地重劃區約7公頃，並釋出「輝達總部可進駐」訊息。然仍有許多值得冷靜思考，首先，竹科X確實已在公道五路形成初步雛型，包括已啟用的軟體大樓及中油油庫基地等，具備發展潛力。然油庫區仍在公辦市地重劃階段，真正完成開發、土地可供企業進駐至少還要2至3年。

新竹市府想爭取美國AI科技大廠輝達進駐設立總部，市議員曾資程酸市府無配套「說得比做得快」，恐是場政治口號秀。圖為公道五路沿線土地現況。（記者洪美秀攝）

至於市府推動的「竹科X計畫2.0」預定地則位於頭前溪都市計畫範圍內，屬於全新開發案，從都市計畫啟動、報核、整地到招商，至少需5至10年才能成形，顯然與輝達總部建設期程完全不符。再者，輝達（NVIDIA）設點條件極為嚴苛。若要設立AI研發或資料運算中心，須具備高電力容量、冷卻水與高速光纖等基礎設施。目前公道五周邊仍以商辦與市區供電系統為主，若要滿足高運算中心的需求，仍需大幅升級。

曾資程說，這已非市府第一次以「招商」之名進行政治宣傳。停職中的高虹安曾赴越南旅遊被揭露後，隨即改口稱行程中增加考察正興活塞公司，並表示希望該公司在香山工業區設立研發總部。事後證明，那場「招商考察」根本沒有後續，也未見任何投資進展，成了一場話術式的政治包裝。 不可否認，市府此舉有強烈的宣示與行銷意味，各縣市也都在爭取輝達設點，市府此番喊話，更像是藉AI話題進行政治宣示，而非實質招商策略。他樂見市府積極推動產業發展，也支持輝達若能進駐新竹，為AI生態注入動能。然，政策若淪為口號、缺乏基礎設施與時程配套，恐怕只是「說得比做得快」。

