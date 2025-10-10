失去台灣後產業大崩潰！外媒1文揭密「斷交國」的喊話

宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，改與中國建交。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國長年在國際外交上出手打壓台灣，外媒指出，宏都拉斯意外成為全球外交的不一樣存在。該國2023年與台灣斷交，但日前卻公開透露考慮扭轉與台灣的外交關係，而這種可能性已升級為11月總統大選的核心焦點。

《Reporte Asia》分析，這次不同尋常的重新考慮主要是出於經濟原因：宏都拉斯1個關鍵產業的崩潰，在改革兩年後，該國切實感受到了失去主要市場台灣的沉重打擊。

雖然與台灣斷交後，轉頭與中國建交，但經濟現實卻十分殘酷，1名資深記者在1份報告中稱：「宏都拉斯蝦業是該國最具競爭力的出口行業之一，但自外交變革以來，該產業已經崩潰。」

文章曝光數據顯示，白蝦出口量在2023年斷交後短短兩年內下降67% ，且兩國解體前，台灣是宏都拉斯的主要買家，吸收了近40%的蝦類出口。這場崩潰摧毀了宏都拉斯南部，而該地區本是蝦場集中就業和收入的地區。

文章表示，這些曾經富饒的池塘，如今成為2023年斷交決定帶來實際代價的政治象徵。北京方面承諾彌補貿易損失的措施尚未兌現， 2024年，宏都拉斯對中國出口總額僅1100萬美元，與2022年宏都拉斯對台灣的1.21億美元相比，簡直是微不足道。

相較之下，宏都拉斯自中國的進口，金額額超過2億美元，這種失衡態勢透過低成本競爭給當地小型企業帶來了壓力。

台、宏斷交，也破壞了深厚的人文連結。在台灣，每年約有70名宏國的文職和軍職學生獲得獎學金，而中國提供的獎學金名額減少到僅27人，這一空缺在宏都拉斯學術界和國防界引起了共鳴。

自由黨候選人、總統選舉熱門人選納斯拉亞（Salvador Nasralla）利用了社會和經濟方面的不滿情緒，主張將恢復與台灣外交關係列為核心承諾，表示可兼顧經濟與國際地位。

這位候選人還引用了哥斯大黎加、巴拿馬和薩爾瓦多等其他拉丁美洲國家的經驗來佐證其論點，並認為，對中國「龐大新市場」的期待並未為這些國家帶來持久的利益，宏都拉斯也不例外。

如果納斯拉亞兌現承諾，宏都拉斯有機會再度成為台灣外交的里程碑，還將使台灣與美國對抗北京在西半球影響力的努力保持一致。文章表示，華盛頓曾多次敦促其民主夥伴加強與志同道合政府的關係，並警告承認中國會導致經濟依賴。

對美國來說，宏都拉斯建交台灣將是一個象徵性的、具體的勝利，強化了其外交主張具有說服力的論點。

至於對亞洲觀察家來說，宏都拉斯的經驗提供了兩個重要的教訓：1是成果的脆弱性：儘管中國贏得合作夥伴的能力很強，但政府更迭逆轉外交成果的可能性並非不可能，維繫關係需要持續的兌現，而不僅僅是最初的承諾。

2是軟實力的力量：台灣模式以獎學金、技術培訓和社區援助為基礎，顯示持久的善意建立在超越政府週期的人際關係之上。在宏都拉斯，這些關係正在塑造選舉政治。

對台灣來說，重建交宏都拉斯不只是個象徵，更將能證明台灣的外交不僅能夠抵禦侵蝕，而且能夠收復失地。隨著宏都拉斯11月大選臨近，這對北京外交成果的持久性構成了考驗。

