美國購買阿根廷披索 完成200億美元貨幣互換協議

國財政部長貝森特表示，美國9日購買阿根廷披索，並與阿根廷央行達成200億美元的貨幣互換協議。（彭博社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在社群媒體表示，美國9日購買阿根廷披索（Peso），並與阿根廷央行達成200億美元（約台幣6115.9億台幣）的貨幣互換協議。美國此罕見舉止旨在穩定阿根廷金融市場。

根據美聯社報導，貝森特指出，美國財政部已準備好立即採取一切必要特殊措施以穩定阿根廷市場。他補充，美國財政部已在華盛頓特區與阿根廷經濟部長卡普托（Luis Caputo）舉行為期4日的會談，以敲定該協議。

阿根廷總統米雷伊感謝貝森特的「大力支持」以及美國總統川普的「強大領導力」。他在社交媒體上稱，美國與阿根廷作為親密盟友，將攜手打造1個經濟自由與繁榮的半球 （a hemisphere）。

值得注意的是，美國農民對救助阿根廷感到憤怒，因為阿根廷農民最近受益於中國大豆出口激增，而美國農民卻因此受損。

美國議員們也敦促川普解釋該財政援助如何符合他的「美國優先」政策。一群民主黨參議員提出「拒絕阿根廷救助法案」，該法案將阻止財政部動用其外匯穩定基金援助阿根廷。

阿根廷作為國際貨幣基金組織（IMF）最大的債務國，欠該機構高達418億美元（約台幣1.2兆元）。但在貝森特宣布援助舉措後，阿根廷以美元計價的債券價格上漲約10%，布宜諾斯艾利斯股市也飆漲15%。

