AI時代的新恐懼 ! 紐約客曝 : 全球菁英正搶上車 只為不成為「永久底層」

〔財經頻道／綜合報導〕「永久底層」（permanent underclass） 是英文媒體近期討論最激烈的一個新詞，指的是因 AI 而生、難以翻身的新型底層人群。專家預測，AI在2027年央讓人類徹底退出生產線，這導致從矽谷、華爾街到北京中關村，全球精英都在爭先恐後地「上車」，唯恐淪為被AI邊緣化的「永久底層」。

《紐約客》〈The New Yorker）近日發表一篇文章，以尖銳筆觸，描繪了一個按照當前趨勢可以推理或者看得到的未來社會：擁有算力與資本的人將掌控 AI 、掌控生產力；而更多人，則被甩出生產鏈條之外，連「被剝削」的資格都不再擁有。

該文指出，矽谷部分人認為，隨著人工智慧的加速發展，一個新的「流氓無產階級」階段，又或者用現代網路用語來說，一個「永久的底層階級」即將誕生，這一令人遺憾的群體將很快涵蓋人類的大部分人口。

這篇文章指出，在《共產黨宣言》中，馬克思與恩格斯將「流氓無產階級」（lumpenproletariat）形容為「被舊社會最底層拋棄的消極腐爛殘渣」。這是比工人階級更底層的一群人，包括貧困、失業、或根本無法進入勞動市場的族群。

如今，在人工智慧加速滲透的時代，矽谷的部份人士開始警告，一個由AI所製造的永久底層階級（permanent underclass）正在出現。

據報導，X 平台上流行一個梗，「你還有兩年做Podcast（即成為網紅或影響力人士），否則就會淪為底層」，一語道出這種荒誕又殘酷的現實感。

現今的AI正走向自我進化，不但能寫程式碼、管理專案、自動生成內容。在經濟層面，也開始吞噬初級崗位、拉大收入鴻溝。在心理層面，改變了年輕人的職業觀。

帳號創作者傑登・克拉克（Jayden Clark）指出，他觀察到AI淘金潮讓整個矽谷性格徹底變了樣，未來沒有人會工作，誰還沒上車，就永遠上不了車了。這種焦慮折射出一種真實的不安，AI時代的階級焦慮，不再是收入差距，而是「被取代的速度」。

專家指出，「上車恐慌」的根源，部分來自前OpenAI研究員阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner）去年所發表的一篇論文。他預測，AI最遲在2027年將超越人類能力，「模型將能完成AI研究員的全部工作」。屆時，技術進步會進入自我強化循環，AI會自行研發更強AI，讓人類徹底退出生產線。

對此，人工智慧安全研究院（MIRI）所長索爾斯（Nate Soares）表示，「矽谷的每個人都像見了鬼」。全自動化的時鐘正在倒數，別再指望工作能長久存在。最令人不安的是，沒有人知道這場革命的終點在哪裡，也沒有人為「被拋下的人」制定過任何計畫。

這篇不僅分析 AI 如何塑造新階層結構，還提出一個極具諷刺性的問題，在由 AI 主導的未來，你是要做「餵豬的人」，還是「吃廚餘的豬」？

