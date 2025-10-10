創業不用急！貝佐斯建議「這麼做」增加成功機率

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕電商巨頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）近期出席活動時，談到關於創業的建議，貝佐斯指出，並不是在20歲時就創辦一家公司才能成為一名成功的企業家，貝佐斯認為，在創業之前，先在一家成功、成熟的企業工作幾年，獲得寶貴的實務經驗不僅不會延後一個人的成功，反而會讓人在準備好的情況下，增加創業成功的機率。

《CNBC》報導，貝佐斯表示，自己總是建議年輕人，去一家「實務典範」的企業工作，在那裡可以學到很多基本的事情，例如如何招聘、如何面試等等。貝佐斯稱，在一家偉大的公司裡，可以學到很多有幫助的東西，在吸收了這些知識之後，依然有充足的時間可以創業。

有許多創業成功的人士在大學輟學後，創辦了價值數十億美元的新創公司，而且在這之前從未累積過豐富的工作經驗。貝佐斯指出，這些成功案例是「例外」，大多數新創公司最終都走向失敗，研究也表明，那些成功的新創公司，通常是由相對年長且經驗豐富的創辦人所領導。

《TechCrunch》在2021年分析了創投公司Y Combinator加速器計劃中，新創公司價值至少達到10億美元（約新台幣306億元）的150多名創辦人，報告發現，這些人士在創辦新創公司時的平均年齡略高於28歲；麻省理工學院（MIT）2019年的另一項研究則顯示，「高成長新創公司」創辦人平均年齡為45歲。

Y Combinator合夥人兼Twitch共同創辦人西貝爾（Michael Seibel）過去也曾撰文表示，建立一家「規模大且有影響力的公司」可能需要數年時間，未來想要創業的人不應該從年輕就開始有壓力。

西貝爾建議，應該搬到一個科技中心，最好是灣區，為一家科技公司工作，直到存夠錢，結識到適合的潛在隊友，或者找到真正感興趣的議題。西貝爾補充，為了給自己最好的成功機會，適時延後開始的日期是可以的。

貝佐斯1986年從普林斯頓大學電機工程相關學系畢業後，進入電信新創Fitel，後在銀行家信託公司（Bankers Trust）擔任產品經理，之後成為對沖基金德劭公司（D. E. Shaw）副總裁，到了30歲才創辦亞馬遜。

貝佐斯表示，他在德劭公司「學到了很多東西」，這段經歷對於他決定創辦亞馬遜起了關鍵的作用，他在德劭任職期間，負責在早期網路領域尋找尚未開發的機會，他發現一項統計數據顯示，網路使用量每年以2300％的速度成長，這激發了他創辦線上零售業務的想法。

貝佐斯稱，在3家不同公司晉升所獲得的經驗和知識，使他在亞馬遜的成功機率，比輟學創辦公司要大得多。貝佐斯認為，額外10年的經驗實際上提高了亞馬遜成功的機率，貝佐斯也補充，並不後悔花時間拿到大學學位，自己很享受大學生活，並認為大學對自己幫助很大。

