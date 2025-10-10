自由電子報
向輝達總部招手 陳其邁：提供最優惠條件

2025/10/10 09:24

高雄市長陳其邁希望輝達海外總部一定要留在台灣，高雄可提供最優惠條件。（記者許麗娟攝）高雄市長陳其邁希望輝達海外總部一定要留在台灣，高雄可提供最優惠條件。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（10）日到澄清湖參加升旗典禮和健行活動，一早被媒體問及高雄爭取輝達NVIDIA總部，陳其邁強調，希望輝達海外總部留在台灣，會極力爭取，密切地與中央合作提供最優惠的條件。

　由於輝達總部在台北北士科用地卡關，陳其邁表示，輝達海外總部的選擇一定會有他們不同考量，不管選擇的地方是哪裡，都希望輝達的海外總部一定要留在台灣。

　陳其邁說，高雄市政府當然在主觀上期待，如果能夠到高雄來是不錯的選擇，因為不管是在整體軟硬體的環境，包括南部的半導體S廊帶，有非常完整的半導體的生態系，也有便捷的交通、機場，更重要的也「有非常多出名的夜市」等。

　陳其邁強調，「如果輝達對到高雄有興趣」，市府一定會密切的跟中央合作，提供最優惠的條件，很多城市都會爭取，最後也是要尊重輝達的整體佈局，也不希望在他設廠的過程受到其他不必要的干擾，這樣也大可不必，能夠留在台灣是最重要的一件事情。

