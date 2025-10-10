黃偉哲力邀輝達設總部 承諾提供「造鎮」級土地

爭取輝達來台南設置總部，市長黃偉哲今日宣布加碼提供周邊造鎮土地。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對國際科技大廠輝達（NVIDIA）在台設點規劃總部，台南市長黃偉哲今（10）再度加碼宣布表態，積極爭取輝達企業總部進駐，並承諾提供具備「造鎮」規格的優質足夠土地，打造「輝達園區」、「輝達小鎮」，讓員工無後顧之憂。

黃偉哲指出，台南市提供的土地區位優勢無可取代，面積充裕能夠滿足輝達設立總部之外，更能夠顧及員工完整生活機能的雙重需求。如Google園區等皆已是全球領導地位企業趨勢創造多元化價值。

他特別舉例，包括已具備成熟高科技產業聚落的「南部科學園區（南科）」，以及擁有便捷高鐵交通和綠色智慧研發基礎的「沙崙智慧綠能科學城」周邊區域，都是極具潛力的選址。

黃偉哲強調，市府的規劃遠超過單純的總部選址，而是要營造一座結合工作、居住、休閒於一體的「輝達專屬園區」。透過整合生活機能，建構一個自給自足的「輝達小鎮」，為企業和員工提供一個高品質、高效能的全新生活生態圈。

台南積極爭取輝達來台南設總部，提供5處選址。黃偉哲強調，台南是全台最適合半導體與AI產業發展的城市，提供充裕土地是其他縣市難相比的。南科園區已有台積電等關鍵企業進駐，形成完整供應鏈與製程鏈結，尤其台南提供的土地位置極具戰略價值，包括平實園區、沙崙A1基地、南科F、G區、麻豆工業區、柳營科技工業區及天馬電台周邊土地等處，皆交通便捷、生活機能完善，是全球企業設立研發與總部的理想選擇。

