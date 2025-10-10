T17、T18明年將合意解約？蔣萬安冷笑「呵呵」：確實不是

台北市長蔣萬安今早主持市府廣場國慶升旗暨慶祝活動。（記者田裕華攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達（NVIDIA）原先規劃在北士科T17、T18基地設立海外總部，不過因為地上權移轉問題，遲遲無法推進，北市副市長李四川昨（9）日證實針對「新新併」（台新金控與新光金控合併）市府可主張契約主體變更不同意契約轉移，可以強制解約，而新壽也有開出107億的合意解約條件，不過一聽到要報請議會同意就沒有下文了，新壽昨也質疑，北市府預計明年啟動解約，這是否還屬於「合意解約」的範疇，意指被強迫的感受。市長蔣萬安今（10）日面對媒體堵訪，面對該議題先是冷笑兩聲「呵呵」，隨後坦承確實不屬於合意解約，更表示目前T17、18閒置三年多、荒煙漫草，北市府不容許沒有開發行為。

近期傳出輝達恐不會落腳台北，引發爭議，台北市長蔣萬安今天一早出席北市府國慶升旗，面對媒體堵訪時，蔣萬安說，其實輝達在之前已經正式告訴台北市政府，請他們幫忙他在台北市其他地方找到其他合適的地，輝達也已經正在評估幾個北市府提供給他的選項。

蔣萬安說明，「新壽如果要再回過頭來繼續談，輝達也已經表達非常清楚，就是只有新壽和台北市政府解約，市府透過專案，將地上權設定給輝達」，現在包括T12，其實產權原本複雜，現在依他的了解，已經有幾個地主出面整合，大概就只剩下三到四個地主，整合方面不會有問題，他們很樂觀，另外松南營區也帶輝達看過，輝達也正在評估，而且旁邊的一塊地，中央也願意給予協助，兩個地一併來討論，一起來開發，也是很好的選項。

媒體也追問，昨天李四川有提到如果「新新併」明年要直接解約，昨天新壽說這樣還叫做「合意解約」嗎？意指有被強迫的感覺，蔣萬安冷笑兩聲後坦承，所以如果這樣就不是合意解約，因為其實，也就是說目前T17、18，三年多以來一直都閒置，荒煙漫草，並沒有任何的實質開發行為，站在市府立場，根據契約規定，如果新壽「新新併」變得不再存續，當然這樣的狀況，我們不容許持續三年多都沒有開發行為，也已經在日前，七月份的時候，告知新壽不會同意，之後當然接下來，就會走到終止合約，並將土地收回。

