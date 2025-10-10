挪威好剉！川普若拿嘸諾貝爾和平獎 恐被「這些手段」報復

外界憂心，若川普未能如願拿到諾貝爾和平獎，挪威可能在貿易談判與其龐大的主權財富基金上遭遇報復。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕諾貝爾和平獎的結果即將於週五揭曉，挪威正面臨來自美國總統川普及其支持者的巨大壓力，要求將今年的和平獎項頒發給他本人。市場傳出，挪威正緊張觀察美國總統川普的動向，擔憂一旦他未獲獎，可能對美挪關係帶來衝擊。

外界憂心，若川普未能如願拿到諾貝爾和平獎，挪威可能在貿易談判與其龐大的主權財富基金上遭遇報復。分析人士則警告，川普可能祭出關稅、要求提高北約分攤，甚至宣稱挪威是敵國。

挪威諾貝爾委員會週四宣布，已於本週一敲定本年度和平獎得主。由於該決定早於以色列與哈瑪斯根據川普提出的加薩停火方案達成協議。多數觀察人士認為，川普獲獎機率極低，引發挪威方面對其可能反應的戒備。

挪威諾貝爾委員會補充說，只有明年的獎項才會考慮以色列與加薩之間可能達成的和平協議。

挪威社會主義左翼黨領袖 Kirsti Bergstø 指出，奧斯陸政府必須「對任何狀況做好準備」。她批評川普「正把美國推向極端，打壓言論自由與司法體系」，並表示「雖然和平獎評選獨立於政府，但川普未必理解這一點」。

綠黨領袖 Arild Hermstad 強調，和平獎的價值在於長期的努力與承諾，「不是靠社群媒體的情緒或威脅換來的」。他認為，川普在加薩停火中的角色值得肯定，但「一次遲來的舉措無法抹去多年來助長分裂的紀錄」。

挪威奧斯陸和平研究中心所長 Kristian Berg Harpviken 表示，委員會運作完全獨立，雖然成員由國會任命，仍嚴格遵循諾貝爾遺囑精神。他強調，「任何政治壓力都不會影響決定」。

奧斯陸和平研究所所長 Nina Græger 表示，雖然川普推動加薩停火的努力應予肯定，但其外交孤立主義、對民主制度的衝擊，與諾貝爾的和平理想並不相符。

據報導，川普積極爭取和平獎，不僅多次公開宣稱自己「理應拿獎」，甚至直接致電挪威官員。而川普的兒子艾瑞克也在X發文，呼籲粉絲轉貼支持，如果你認為川普應該拿下諾貝爾和平獎。至於白宮官方帳號也發布川普照片，稱呼他「和平總統」。

挪威媒體人 Harald Stanghelle 分析，若川普因落選而報復，可能採取加徵關稅、要求提高北約分攤，甚至「宣稱挪威為敵國」等手段。他指出，「川普的行動難以預測，挪威需審慎應對」。

今年諾貝爾和平獎沒有明顯大熱門，坊間流傳多個潛在得主，包括蘇丹的「緊急應變室組織」（Sudan"s Emergency Response Rooms）、創立逾百年的「國際婦女和平與自由聯盟」（WILPF），聯合國難民署 （UNHCR） 與聯合國兒童基金會 （UNICEF） 都可能獲得青睞。

