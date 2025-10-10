川習會談將登場 川普：中國很快將恢復購買美大豆

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四（9日）表示，他將在本（10）月稍晚與中國國家主席習近平的會談中，向習近平施壓，以結束北京對美國大豆長達數個月的購買禁令。川普預測，在會談後，中國很快將恢復購買美國大豆。

《彭博》報導，川普表示，在大豆問題上，預計將看到愈來愈多的開放，習近平有一些事情想和自己討論，而川普也有一些事想和他討論，其中之一就是大豆。

請繼續往下閱讀...

過去幾週以來，川普政府一直在暗示將推出一項針對農民的援助計劃，作為在市場狀況改善之前提供臨時援助的一種方式，但農業部長羅林斯（Brooke Rollins）指出，只要政府資金仍短缺，就不會宣佈相關計劃。

羅林斯在白宮內閣會議上稱，必須等到政府重新開放，才能推進這項工作，一但有了進展，就能推出一項重要的計劃來長期協助美國農民。

2024年的總統大選中，美國農業社區以壓倒性的優勢投票支持川普，然而，進入川普的第2任期後，由於出口市場枯竭、許多聯邦安全網計劃縮減，加上川普對美國幾乎所有貿易夥伴發動了貿易戰，這些地區遭到重創。

中國作為全球最大的大豆進口國，拒絕購買美國大豆，對於美國農民的打擊尤其嚴重。儘管美中貿易戰目前正處於休兵狀態，北京仍轉向巴西、阿根廷等其他出口國尋求供應。川普指出，這是更廣泛貿易談判中的一種策略。

川普警告，在亞太經濟合作（APEC）峰會期間與習近平會晤時，他將動用一些自己的影響力。被問到北京正在對稀土實施新的限制時，川普則暗示，可能會限制某些商品對中出口，但沒有透露具體細節。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法