黃金慘暴跌！4000美元守不住原因揭曉

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週四（9日）挫跌2%，跌破近日首次突破的每盎司4000美元里程碑，主因是美元走升，且以色列和哈瑪斯達成停火協議之後，黃金投資人趁機獲利了結。

黃金現貨價下跌近2%，報每盎司3959.48美元；12月交割黃金期貨下跌2.4%，報每盎司 3972.6美元。

《路透》報導，以色列和哈瑪斯週四簽署停火協議，這是美國總統川普提倡結束加薩戰爭的第1階段。

獨立金屬交易員Tai Wong說：「加薩停火協議生效後，這個歷來動盪不安的地區緊張程度開始下滑，因此，投機者正從桌面上撤走一些黃金籌碼。」

Tai Wong說：「黃金和白銀可能需要進一步盤整，但反彈的主要動力，儲備多元化和不斷成長的全球主權債務，仍然完全有效，並讓看漲前景保持不變。」

另週三公布的聯準會（Fed）9月會議記錄顯示，Fed 官員認同美國就業市場的風險已經高到需要降息，但在通膨頑強的情況下仍保持警惕。

交易商認為，Fed 10月和12月分別降息1碼（25個基點）的可能性分別為95%和80%。

