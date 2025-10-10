輝達海外總部難產 彰化市長林世賢：台化舊廠區適合落腳

輝達海外總部難產，彰化市長林世賢再度提出台化舊廠區適合落腳。（資料照）

彰化市長林世賢爭取輝達到台化70公頃用地設置。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕有關輝達（NVIDIA）海外總部廠址計劃在北士科案難產之際，包括桃園與高雄等地紛再捲土重來爭取前往設廠，彰化市長林世賢不落人後，強調占地70公頃的彰化台化舊廠區，臨近主要高速公路與鐵路，可快速連接全台，且未來又有捷運站，交通地理環境得天獨厚，再加上彰化豐富的離岸風電純綠能電力資源的加持，絕對擁有滿足高科技企業對低碳運營需求的潛力。

林世賢指出，當今年初美國輝達NVIDIA執行長黃仁勳宣布要將全球的總部設置在台灣，無論台北市、新北市、南台灣的高雄市都不斷地發佈優惠的條件，展開雙手歡迎輝達的投資；當時他也爭取輝達到中台灣最佳的地點台化70公頃工業區用地設置。

他說，台化公司彰化廠區位於省道、縣道及聯外道路交接處，為彰化市的門戶，尤其是，台化已經納入擴大彰化市都市計畫的優先發展區，並有大台中都會區捷運綠線的延伸設站，目前只是廠區的轉型使用仍未定案。

林世賢強調，落腳台化舊廠區好處多多，包括可借助綠電供應、AI算力中心及無人載具技術的優勢，園區有潛力吸引鄰近國家的企業投資，成為亞太科技產業的重要節點。未來，園區可規劃NVIDIA 5-10公頃、SMC30公頃、10公頃大巨蛋策展中心、20公頃大森林綠美化。

