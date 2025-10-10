助花蓮災區家園重建消毒！台糖捐酒精擦與清潔用酒精

台糖捐贈酒精擦，協助花蓮家園重建消毒。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕近期因花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件造成部分光復居民家園受創，災後環境整潔與衛生防護需求急迫。台糖基於企業社會責任，特別提供環境及食器消毒用「台糖酒精擦」及「台糖75%清潔用酒精」作為救災物資，支援災區環境清潔與防護工作。

台糖指出，捐贈物資包含台糖酒精擦30箱、共7200包及台糖350ml的75%清潔用酒精120箱、共1440瓶，將由台糖協助配送至中央災害應變中心前進指揮所物資中心調度之用，盡速送達災區居民手中。

台糖生技出品的酒精，曾在新冠疫情期間視為神物，也確實發揮了極大功效，儘管疫情不再，但仍是居家生活的清潔消毒聖品。

如今花蓮光復蒙難，台糖酒精能適時發揮作用，台糖也倍感助人為快樂之本，歡迎鏟子超人、光復鄉親有需要的，台糖樂以免費供應，希望透過即時提供物資，能協助災區早日恢復生活秩序，讓居民安心重建家園。

