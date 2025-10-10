中秋節過後全滯銷！「賣不完的月餅」最終下場曝光

中秋節剛剛結束，作為節日食品的月餅一夕之間從「搶手禮盒」變成「庫存負擔」。月餅示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中秋節剛剛結束，作為節日食品的月餅一夕之間從「搶手禮盒」變成「庫存負擔」。不少人也好奇，那些賣不完、吃不完的月餅，最後都去哪了？就有中國媒體近期追蹤了這個狀況，針對賣不完的月餅產品，零售通路會大降價，廠商也會進行回收，或送給員工內部消化，而過期月餅也有去處，會被監管單位回收後銷毀，或是變動物飼料。

中國媒體《深藍財經》報導，月餅生產與銷售，高度集中於中秋節前的短短幾週，由於銷售期短、需求集中，月餅企業的市場判斷力成為生死關鍵。中國老字號食品廠五芳齋就指出，若市場預測不準，可能導致「備貨不足失去商機」或「生產過剩造成浪費」。

而北京多家連鎖超市在中秋節當天就開始打折促銷，超市工作人員透露，未賣完的月餅中秋過後將全部下架寄回廠商，中秋節當天只會賣半天月餅。

還有部分企業選擇把剩下的月餅當作員工福利發放。曾在餐飲企業任職的莎莎（化名）透露，公司每年都會推出自有品牌月餅販售給客戶與會員，「賣不完的通常就內部分給員工，當作福利消化掉」。

中國市售月餅的保存期限普遍在30至90天。即期食品商家會低價收購即期月餅再販售，據河北一位中盤商透露，即期月餅收購價約每噸1500元人民幣（約6516元新台幣）。

若月餅已過期，則由主管機關統一回收銷毀，包括染色、壓碎，防止再次流入市場或被回收再加工。部分廠商則會將過期月餅賣給飼料工廠。

黑龍江某飼料廠員工透露，過期月餅不能直接餵豬，油太多吃了會拉肚子，會先加工混合成飼料原料，做成豬、牛、羊都能吃的飼料。而收購價約每噸500元人民幣（約2172元新台幣）。，加工後可售約每噸3000元人民幣（約1.3萬元新台幣）。。

