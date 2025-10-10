27歲女月租6500元搬進養老院 入住背後真相曝光

為了方便照顧奶奶，1名27歲中國女子與奶奶一同搬入養老院。示意圖。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國浙江1名27歲女子因要照顧奶奶，跟著奶奶住進養老院，而因為每月租金只要將近新台幣6500元引發熱議，她對此也分享住在養老院的好處與壞處。

中國媒體報導，浙江1名女網友在社群平台分享自己與奶奶共同入住養老院的生活。她透露，在養老院每個月的租金為1500元人民幣（約新台幣6435元）。

請繼續往下閱讀...

她解釋，為了方便照顧奶奶，因而與奶奶一同搬入養老院。目前奶奶具有自理能力，且每個月住宿費用為2600元人民幣（約新台幣1.1萬元），所以她能以相對優惠的價格入住。

女網友表示，由於這間養老院剛開業不久，空房間還多，且奶奶本身就是這裡的住戶，而她的特殊情況，也讓院方願意在價格上給予優惠。

女網友還說，當初是奶奶主動詢問她是否願意搬來養老院一起住，並提到養老院環境條件好，且距離她的工作地點也近，於是她考慮後，便決定搬入。而她的房間也安排在奶奶隔壁，讓她能隨時照顧奶奶，也擁有自己的空間。

不過，這名女網友也表示，養老院的生活作息很規律，一般晚上8點就會將大門關閉，若要晚歸，必須打電話請保全開門，所以對經常晚歸的人來說或許有些不方便。

對此，該養老院院長表示，目前每位長者入住的平均月費約為3000元人民幣（約新台幣1.2萬元），也證實確實是因為該女網友的奶奶入住，才給予租金優惠。

女網友的文章在在社群上引起討論，消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示「我就想問自己一個人能不能去養老院租房子」、「養老院要爆滿了」、「女生既方便照顧奶奶，又能提前熟悉養老院老人的生活」、「比租房子強，最後有沒有可能改成青年公寓」、「思路打開了」、「蠻好的，特別是獨生子女在家照顧也很難」。

許多民眾也希望能以1500元人民幣（約新台幣6435元）入住。院長表示，由於是第1次開設養老院，對於長者與年輕人共同入住的模式，仍在探索中，目前也有兩位準備考試的年輕女孩已與養老院聯繫，並繳費準備入住。

院長說，若是工作穩定、素質較高的年輕人有意願，都可以考慮入住。不過除了每月1500元人民幣的租金外，水電費須自理，大約每月落在200元人民幣（約新台幣858元）左右。

