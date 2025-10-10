中國報仇不買！美國「1產品」超慘重損失曝光

中國是全球最大的大豆買家，但今年尚未購買任何美國秋季收穫的大豆貨物。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，川普關稅政策的反噬效應持續擴大，自5月起中國停止採購美國大豆，陷入「斷單」困境，美國農民受到嚴重衝擊，今年可能面臨高達450億美元（約新台幣1.37兆元）損失。

據《紐約時報》報導指出，此次情況與2018年如出一轍，川普政府準備應對與7年前類似事件的政策危機，當時川普總統對中國進口產品徵收高額關稅，不得不保護美國農業免受貿易戰的影響。

川普政府計畫推出新1輪農民經濟援助方案，雖然具體規模與操作細節尚未確定，但隨著中國採購急劇下滑，當前農業面臨的危機愈加嚴峻。

截至7月，中國自美採購大豆金額較去年同期銳減25億美元（約新台幣764億元），自5月起更未再下任何新單。若情勢持續，美國今年對中國的大豆出口額恐較去年減少100億美元（約新台幣3057億元）；高粱出口情況更慘，去年中國仍購買約13億美元（約新台幣397億元）的美國高粱，但今年出口量暴跌97%。

報導指出，川普原本想透過關稅換取貿易談判籌碼、拓展美國出口市場，結果卻讓農民淪為「最大犧牲者」，並失去中國大陸這個關鍵客戶。

「我們的行業依賴出口，我們卻得罪了最大客戶，現在，我們又要出手拯救這個依賴出口的行業。」「卡托研究所」（Cato Institute）國民經濟學副總裁林西康（Scott Lincicome）說。

北達科他州立大學農業風險政策中心經濟學家艾瑞塔（Shawn Arita）預估，在政府補貼到位前，美國9大主要作物農戶今年總虧損恐高達450億美元，其中玉米、大豆、小麥與棉花種植戶損失最重。

共和黨議員估算，本輪農民紓困金額恐達500億美元（約新台幣1.5兆元），規模遠超2018年的補助，但這些資金從何而來仍是個懸而未決的問題，2018年的資金來自商品信貸公司，這是農業部的一筆資金，目前已耗盡。

美國大豆主要買家除了中國之外，還包括墨西哥、歐盟、日本與印尼。不過隨著中國轉向巴西、阿根廷採購，美國正急於拓展非洲與亞洲市場，甚至試圖打入印度，以分散風險、緩解出口壓力。

川普曾討論過將關稅收入轉給農民，但目前尚不清楚，他是否擁有在沒有國會授權的情況下這樣做的合法權力。

自5月以來中、美一直在進行談判，但迄今尚未達成協議，中國轉而尋求阿根廷和巴西來滿足其農產品進口需求。

美國大豆出口協會執行長蘇特（Jim Sutter）近期也親赴日本、印尼推銷美豆，但他坦言：「中國市場太龐大，要在短時間內找到其他買家來取代，幾乎不可能。」

