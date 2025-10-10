Ai大戰役已開打 謝金河：留住輝達是國家戰略層級目標！

圖為輝達海外總部有意落腳的北士科T17、T18基地。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）進駐北士科設立亞洲總部至今無法敲定，財信傳媒董事長謝金河發文指出，一旦此事告吹，對於地主新光人壽、台新新光金控、台北市政府都會是很大的傷害，他也強調，AI的大戰役已經開打，台灣在這場角力賽局中，千萬不要把自己當局外人，直言「留住輝達已是國家戰略層級目標」。

謝金河在臉書發文指出，近日媒體關注黃仁勳相中的北士科T17、T18土地喬不攏，陷入僵局的局面。他表示自己不是局中人，不知道談判的內情，但強調「這是至關台灣未來AI產業發展的重要一步，最高戰略是留住輝達將海外總部設在台灣」。

謝金河表示，黃仁勳一出手就相中北士科T17、18的地，應該是經過深思熟慮的評估。以輝達現在的號召力，全世界的國家一定會努力爭取，並且給予最優惠的條件，沒想到在台灣卻在土地問題上卡關。謝金河質疑，這個事件如果告吹，不但是地主新光人壽，及台新新光金控，還有台北市政府，尤其是蔣萬安市長都會造成很大的傷害。

謝金河說明，喬土地本來就很難，但如果撇開私人利益，大家把留住輝達當成最高戰略，企業、政府全力偕力促成，這會是一椿美事。這幾天新聞報導說新壽開出140億的條件，這對吳東亮董事長是很大的傷害，也對剛剛完成的台新新光金控形象造成很大傷害。謝金河認為，「以我對吳董事長的理解，我不太相信新壽會獅子大開口，但在重要時刻，吳董事長可能要表示對這塊土地的看法」。

謝金河也分析，台北市政府現在看起來是「公事公辦」，使得這個問題卡關，很難往下走。現在中央看起來也急了，經濟部長龔明鑫幫忙找地，呼聲較高的是松山機場旁的松南營區，不過這塊地腹地不夠大，雖鄰近機場，但黃仁勳未必看得上。

謝金河提到，從未來發展格局來看，輝達落腳北士科可以帶起逐漸失落的天母，再向北延伸，奇岩、北投、關渡到淡水，配合淡江大橋通車，整個淡水會出現巨大的改變。另一個是社子島開發，在洲美發展起來後，社子島開發可能是台北市最後一塊處女地，上次李同榮先生提到，如果有更大格局的想法，這裡也可以成為台灣的曼哈頓。

謝金河也強調，輝達的海外總部落腳北士科，會對台北市北區帶來新的發展亮點。最近輝達投資OpenAI，蘇姿丰用股權綁OpenAI，AI的大戰役已經開打，台灣在這場AI角力賽局中，千萬不要把自己當局外人。謝金河直言，「如果新壽只在乎140億，失去輝達，台新新光金控會失去更多！這個事情如果搞不定？賴總統應該出手！」

