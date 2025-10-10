自由電子報
高雄新材料循環產業園區延宕7年、經費暴增 經部說話了

2025/10/10 08:16

新材料循環產業園區部分開發範圍，與大林蒲區域重疊。（高市都發局提供）新材料循環產業園區部分開發範圍，與大林蒲區域重疊。（高市都發局提供）

高雄「新材料循環產業園區」延後7年，多花公帑473億元。（取自審計部總決算審核結果查詢平台）高雄「新材料循環產業園區」延後7年，多花公帑473億元。（取自審計部總決算審核結果查詢平台）

〔記者洪定宏／高雄報導〕經濟部產業園區管理局擇定在高雄市小港區與臨海工業區約303公頃範圍，規劃辦理「新材料循環產業園區申請設置計畫」，但因用地取得與遷村計畫進度未如預期，執行已8年仍處前置規劃階段，期程也延後7年，導致總經費暴增約473億元，審計部要求經濟部檢討並加速開發。

經濟部回覆指出，將加速辦理園區都市計畫變更及環評調查等事宜，並與高雄市政府密切辦理大林蒲遷村意願調查，希望在2026年底完成園區核定設置，接續辦理遷村及園區開發等作業。

審計部公布去年總決算審核報告指出，規劃「新材料循環產業園區」的目的是推動國內循環經濟發展，同時透過園區開發，辦理大林蒲地區遷村，改善居民長期被重工業包圍的環境品質問題。因此編列總經費1047億元，執行期程為2017年至2028年，但截至去年執行率僅0.94％。

審計部表示，大林蒲遷村案因地方民眾及環保團體主張「先遷村、再開發」，要求須完成遷村計畫再進行園區設置，產業園區管理局評估無法如期完成遷村計畫取得用地等由，通盤檢討修正計畫，經行政院核定執行期程延至2035年，並上修計畫總經費至1518億元，較原計畫經費增加約473億元。

