美股收盤》美政府停擺疑慮升！道瓊跌243點 台積電ADR挫逾1.5％

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府關門持續，在缺乏經濟數據或影響市場情緒的催化劑情況下，投資人在第三季度財報季前進行盤整。美股標普500和那斯達克指數週四分下跌0.28%、0.08%，兩大指數均從歷史高點回落，道瓊工業指數下跌243點、0.52%，費城半導體指數跌0.29%，台積電ADR下挫1.52%，收在299.88美元。

綜合外媒報導，美國政府關門進入第九天，參議院第七次未能通過撥款提案，幾無進展，投資人無法獲得重要的經濟數據，正關注政府關門是否會對美國經濟造成衝擊，而一些影響可能已經開始顯現。美國國稅局週三表示，由於政府關門，將安排近一半員工休假。此外，由於空中交通管制員短缺，美國聯邦航空管理局（FAA）也推遲航班。

隨著第三季財報季即將開始，市場匱乏經濟數據的催化劑，使得投資人的注意力轉向貨幣政策消息，以尋找央行年底前是否降息的線索。

軟體供應商甲骨文與AI晶片大廠輝達週四股價創下歷史新高，分別上漲了3.05%和1.83%。本週早些時候，有報導稱甲骨文的雲端業務利潤率正在下降，原因是該公司在出租輝達晶片方面面臨挑戰。大型零售商好市多公布了穩健的9月銷售數據，其股價上漲3.07%。

道瓊工業指數下跌243.36點或0.52%，收在46358.42點。

標普500指數下跌18.61點或0.28%，收在6735.11點。

那斯達克指數下跌18.75點或0.08%，收在23024.63點。

費城半導體指數下跌19.99點或0.29%，收在6840.20點。

