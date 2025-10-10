AI浪潮推升台股 10月上旬飆近1500點

AI浪潮推升，台股十月上旬飆近1500點。示意圖。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今天（10日）國慶連假休市。根據統計，由於本週AI浪潮再起，台股指數大躍進，光是十月上旬已經上漲近1500點，市場趨勢尚未回頭，因此，投顧機構建議，可先縮小部位，汰換投信賣超股。下週台股指數，最高上看27800點。

上週台股在美股牽引下，繼續上漲，其間雖有甲骨文（ORCL US）投資效益不彰的衝擊，但台股仍守住27000點關卡，多方陣營穩固。根據統計，一週加權指數漲540.86點，漲幅2.02%，收27301.92點。

對此，投顧業者直言，「AI漲勢不停，只能跟進」。由於上週AI浪潮再起，台股指數大躍進，十月上旬已經上漲近1500點，市場雖熱，但必須追隨趨勢，傳產股縱有零星表現，但未能搭上AI列車都不是長線主流。進一步觀察，法人站在賣方，縮減部位避險，台股再漲540點，但投信持續賣超，同時外資也在美股波動時大舉調節，因此，法人並不偏多。

永豐投顧指出，投信在第二、三季大量持有的個股，也出現連續賣出，應跟隨調節因應。尤其，台積電法說，股價續看漲，台積電股價最高來到1455元，所幸目前量能穩定，每日成交量都在4萬張左右，是台股的壓艙石；九月營收報喜，預期市場反應偏多，可以長線佈局。

「汰弱留強，縮小部位」，永豐投顧表示，總結而言，由於AI繼續發熱，市場趨勢尚未回頭，短期或有波動，因此，建議縮小部位；此外，投信一路賣超，有提前減碼應對風險的跡象，因此，建議可汰換投信賣超股。

尤其，國際市場方面，美國股市有更集中的表現，主要漲幅在費城半導體，主要是AMD一馬當先、大漲四成，而美光受到記憶體價格帶動也有明顯漲幅；再者，日本新首相誕生，似將延續安倍財政擴張路線，因此，日經225也是受惠而衝高指數。

