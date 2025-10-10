自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

銀價創數十年新高　金價漲勢降溫

2025/10/10 01:30

〔中央社〕受地緣政治和經濟不確定性影響，投資人持續湧向避險資產，銀價今天觸及30多年來新高，金價則自創紀錄的漲勢中回落。

法新社報導，受同為避險資產的黃金創下歷史新高影響，銀價每盎司突破50美元，為1993年以來首見。

銀價觸及每盎司50.19美元，金價在昨天突破每盎司4000美元的紀錄高點後回落。

Cite Gestion Private Bank投資策略主管普拉薩（John Plassard）告訴法新社：「我認為這是補漲效應。」

他列舉的理由包括對美國經濟的擔憂、聯邦準備理事會（Fed）今年可能進一步降息，以及對法國債務的憂慮。

普拉薩表示：「另一個因素也是銀價額外受到推升的原因，市場開始傳出白銀短缺的消息。」他指出，白銀除了是投資工具外，也廣泛用於太陽能板等產業。

黃金與白銀被視為動盪時期的避險投資。

金融服務公司Trade Nation資深市場分析師莫里森（David Morrison）表示：「黃金似乎在經歷連兩個月的強勁上漲後進入盤整階段。」（編譯：陳昱婷）1141010

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財