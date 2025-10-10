股6債4已死、黃金必備！富爸爸：「這種配置」才是安穩退休魔毯

股6債4已死、黃金必備！富爸爸表示，股6債2黃金2才是安穩退休魔毯。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕理財規劃師多年來大肆吹捧股6債4已死，富爸爸作者羅伯特・清崎在貼文上表示，60/40意味著投資者將60%的資金投資於股票，40%投資於債券。這個胡說八道的比例在 1971 年就消失了，那1年尼克森宣布美元脫離金本位，如今摩根士丹利推廣 60/20/20一條通往未來財務安全和自由的更穩定的道路，也就是股60%、債券與黃金各20%。

清崎指出，多年來，理財規劃師大肆吹捧股6債4，彷彿它是通往安穩退休生活的魔毯。

當美元本身是虛假的，只是破產美國政府開出的欠條，而這個政府又受馬克思主義色彩濃厚的聯準會操控。在這種情況下，財務安全又怎麼可能存在？畢竟，美國政府是史上最大的債務國，怎會有人蠢到買1個破產國家發行的債券？

如今，終於有人說出真話，摩根士丹利現提倡股6、債2、黃金2的配置，這是1條通往財務安全與自由的道路。事實是，多年來，黃金的表現比股債還優異，卻沒人對此發表任何評論。

現在大摩建議的股6、債2、黃金2，為投資人提供更安全的退休生活。

然而，我仍偏好黃金、銀幣、比特幣、乙太幣、舉債購入房產的租賃所得，以及來自油井與牲畜的收入，也就是實質資產。

不過我早在30多年前就實現財務自由、從此退休。所以我從不需要、或運用理財規劃師的股6債4魔法棒。

「現實人生的教訓是：找到最適合自己的投資公式。」

另他也在另1則貼文寫道：「美元是否末日將至？」「我正在增持黃金、白銀、比特幣、乙太幣。」「美元儲戶是輸家，當個贏家吧。請保重。」

