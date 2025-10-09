明年全球AI支出上看15兆元 外媒建議買台積電、輝達準沒錯

外媒認為，明年全球AI基礎設施支出金額，將達到4900億美元（約新台幣15兆元）。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕過去幾年全球人工智慧（AI）基礎設施支出飆升，其中成長最快的可能是資料中心。最近的估計顯示，到2029年，全球AI基礎設施支出將高達2.8兆美元（新台幣85.5兆元），僅2026年就將達到4900億美元（約新台幣15兆元）。美國投資媒體《The Motley Fool》發文認為，在AI基礎設施大幅成長中獲益最多的，將是輝達（Nvidia）和台積電，三星電子則落後2家公司一大截。

文章說，輝達的圖形處理器（GPU）在處理和訓練AI方面表現最佳，使其設計的晶片成為科技公司的首選，並使其在AI資料中心晶片市場的市占率約達70%至95%，結果就是該公司的營收和獲利一路飆升。

例如，輝達2025年度的每股盈餘激增147%至2.94美元（新台幣90元），營收激增114%達1305億美元（約新台幣4兆元）。當然這也推動輝達在股市一路大漲，過去3年該公司股價上漲1300%。隨著未來幾年AI支出的持續成長，輝達很可能從中受益，該公司處理器被Meta（臉書母公司）、微軟、OpenAI和Alphabet（Google母公司）等眾多科技大廠使用，這意味了無論是那些公司在AI基礎設施上投入資金，其中很大一部分都將流向輝達。

全球AI基礎設施支出大幅成長的另1贏家是台積電，該公司是全球最大晶圓代工廠商，也是先進晶片的領導者，其生產了全球約90%的先進晶片，在競爭中遙遙領先。

台積電的成功關鍵在於不斷開發新且更先進的製程，最新進度是開發2奈米製程，該製程允許在單一晶片上納入比5奈米晶片製程更多的電晶體，競爭對手很難跟上台積電的腳步。花旗分析師近日指出，英特爾已落後台灣好幾年。

台積電憑藉其在先進晶片製造領域的領先和主導地位，該公司可能在未來幾年受益於全球AI基礎設施支出的強勁成長。

文章認為，全球第二大晶圓代工廠商三星電子，很難像台積電在全球AI基礎設施支出大幅成長中受益，原因包括三星電子的技術能力趕不上台積電，台積電先進的3奈米製程良率高達90%，三星電子僅50%左右。

三星電子半導體業務副會長全永鉉（Jun Young-hyun），去年就公司落後台積電一事公開道歉，表示「我們引發了外界對我們技術競爭力的擔憂，有些人談到三星電子面臨的危機」。

有證據顯示，三星電子正試圖在AI基礎設施領域開拓更大的空間，該公司最近獲得美國電動車大廠特斯拉高達165億美元（新台幣5040億元）的合約，為後者生產先進處理器。

儘管如此，三星電子在製造實力和爭取訂單方面仍不如台積電。如果投資人正在尋找AI競賽中的贏家，投資台積電或輝達股票，或許比押注三星電子會迎頭趕上更好。

