水庫設光電會讓水質有毒?經濟部:已有多國設置 不影響水質

光電板僅設在烏山頭水庫一隅（右上角處）。（圖由農田水利署提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕外界質疑水庫設置水面型光電可能影響水庫水質，經濟部能源署說明，全世界如英國、荷蘭、美國、中國、日本、韓國、新加坡等國家皆已在水庫、湖泊等水面上設置光電成功運作案例，台灣針對烏山頭水庫光電設置前後水質監測均無異常，且契約要求清水清洗，並不影響水質。

經濟部能源署強調，於水庫設置水面型太陽光電並非台灣獨有的發展策略，依據國外（日本）試驗結果，除發電之外，也有透過遮蔽太陽光，減少庫區內藻類孳生，減少水質優養化之發生，全世界已有民生、灌溉及工業用水庫設置成功且無發生污染水質的案例。

請繼續往下閱讀...

能源署說明，烏山頭水庫已於2022年5月23日併聯，契約中已要求進行水質監測以及使用清水清洗，光電板傾斜設置並可透過雨水自潔使用，環境部於「全國環境水質監測資訊網」亦有公開揭露水庫水質監測資訊，光電設置前後實測均無影響水質。

外界質疑光電板有毒說法，能源署嚴正駁斥，我國的太陽光電板也遵循國際標準（IEC）驗證項目，具可靠度及耐久性，國內業者亦將光電板擊破泡水進行試驗，並請合格檢測實驗室進行檢驗，水質狀況皆符合環保署飲用水標準，無有害物質析出。

經濟部能源署重申，國際上水面型光電技術成熟並已設置多年，我國將持續秉持兼顧發電效益與水質安全的原則，推動綠能轉型與永續發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法