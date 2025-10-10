輝達進駐北士科生變 ?新壽請中央介入協助 李四川回應了

台北市副市長李四川。（記者甘孟霖攝）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達海外總部有意落腳北士科T17、T18基地，卻因地上權問題卡關，新光人壽9日請中央介入協助解決僵局。對此，台北市副市長李四川表示，現在市府與新壽就是在解約金上沒有共識，不理解為何要請中央介入。

新壽9日傍晚發布聲明：「對於北士科 T17、T18的投資決策，均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係（Public-Private Partnership），與北市府簽訂地上權契約，共同合作開發北士科園區。」

「新光人壽對於北士科T17、T18的土地開發原就有完整的規劃，並已持續進行而無延宕；但為了國家公益，新光人壽願意協助爭取輝達進駐北士科T17、T18，不僅與輝達簽訂MOU，更於7月16日致函台北市政府依地上權契約所約定之協調機制，就地上權移轉等事宜進行協調。但在致函北市府的隔天，卻接獲台北市政府以無爭議為由拒絕，致使本案無從開展甚憾。」

「新光人壽本於公司治理願與北市府合作，將輝達留在北士科之初衷迄未變更。然近日不實訊息紛擾，已讓美事一椿恐生變局，更讓協力之民間業者蒙受不白之冤。鑒於目前北市府與新光人壽就如何協力促成輝達入駐北士科T17、T18，既有不同之方案及意見，並已產生爭議，新光人壽期盼雙方回歸合約之協調機制，就地上權移轉方案以及其他市府所建議之方案一併進行協調，並請中央政府在雙方協調過程中參與並提供協助，儘速解決目前之僵局，俾利輝達早日進駐北士科，共創科技產業榮景。」

綜合媒體報導，針對新壽的聲明，李四川回應稱市府希望與新壽合意解約，現在雙方只有在合意解約的金額上沒有共識，不理解為何需要中央介入協助。另外，新壽說7月16日曾致函北市府就地上權移轉等事宜進行協調，但北市府在7月17日以無爭議為由拒絕，致使該案無從開展，李四川表示，新壽當時來文詢問可否直接移轉地上權給輝達，市府認為會有圖利之嫌，所以拒絕。

