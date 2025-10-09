斷交國眼紅了？外媒曝台灣助友邦打造晶片之路

台灣協助友邦瓜地馬拉，打造晶片之路。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕晶片堪稱是21世紀「新石油」，台灣扮演全球戰略要角，積極推動晶片外交，壯大民主供應鏈。外媒披露，台灣以半導體實力協助友邦瓜地馬拉，打造晶片之路。在台灣的支援下，瓜地馬拉正在推動一項雄心勃勃的項目，推動以創新和技術為基礎的經濟轉型。

《中美洲360》（centroamerica360）報導，由瓜地馬拉經濟部（Mineco）推動的「晶片之力」已成為該國最雄心勃勃的生產現代化戰略之一。為了達成此目標，瓜地馬拉擁有最好的盟友：台灣以及其技術和培訓的支援。

瓜地馬拉的目標很明確，就是納入全球半導體價值鏈。這是一個價值數十億美元的產業，決定著數位經濟的未來，該項目不僅尋求吸引外國投資，還致力於促進當地創新，並在工程、先進製造和電子開發領域創造就業機會。

報導說，台灣的支持對瓜國「晶片之路」的推進起了決定性作用。台灣掌握全球60%以上的半導體產量和90%的高階晶片，已成為瓜地馬拉在這項倡議中最有價值的技術和戰略合作夥伴。

藉由2國的合作，已有28名瓜地馬拉工程師在台灣接受半導體專業訓練。此外，四位台灣專家在瓜地馬拉市主持了一場研討會，超過175名來自公共、私營和學術界的代表齊聚一堂。

瓜國經濟部長加西亞Gabriela García）強調，台灣一直是我們的靈感和支持源泉，台灣模式表明，從新興經濟體轉型為技術強國是可能的。台灣經驗指導著我們實現可持續轉型的過程。

報導說，瓜國《晶片之路》戰略的成功也可能吸引其他技術盟友的注意，例如新加坡和韓國，它們有意擴大其在中美洲的工業影響力。如果這個生態系統得到鞏固，瓜地馬拉將成為地區技術領導者，並擁有更多樣化和永續的經濟。

報導稱，儘管面臨從基礎設施到立法等重大挑戰，但初步進展表明瓜地馬拉在規劃和國際支持下正在向前邁進。晶片之路計畫不僅強化瓜地馬拉與台灣的關係，也展現了該國現代化和競爭力的形象，使瓜地馬拉能夠在全球數位經濟中發揮積極作用。

