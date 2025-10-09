台積電上榜！外媒預測「2檔AI股」表現有望5年後超越輝達

《The Motley Fool》分析師預測，到了2030年，2檔AI股票的表現可能超過輝達，台積電在內。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾年，輝達（NVIDIA）已成為AI革命的代名詞，其市值飆升至4兆美元以上，穩固確立了其地位。然而，美國投資媒體《The Motley Fool》指出，隨著AI競賽逐漸成熟，未來十年可能不僅屬於輝達，分析師Adam Spatacco預測，到了2030年，2檔AI股票的表現可能超過輝達，它們正悄悄佈局，準備從各自獨特但同樣強大的角度挑戰輝達的主導地位。

1.台積電：AI領域的終極利器

輝達專注於GPU設計，而台積電則將這些硬體變為現實。作為全球營收最高的晶片製造商，台積電生產尖端的3奈米與5奈米晶片，不僅供應輝達，也涵蓋AMD與蘋果M系列處理器。從許多方面來看，台積電是支撐整個半導體產業的支柱。

隨著全球AI運算需求加速，台積電的核心價值愈來愈強大。其在先進製程上的主導地位，將帶動持續的營收增長和利潤率擴張，同時擁有業界領先的定價能力。此外，台積電策略性地將生產基地擴展至台灣以外，包括美國新設廠房，有助於降低地緣政治風險，並加深與重要客戶的合作關係。對於希望以基礎設施優先的方式參與AI革命的投資者而言，台積電代表著終極的機會。

2.Alphabet（Google母公司）：建構完整的人工智慧生態系統

近幾年來，Alphabet有系統地構建了一個垂直整合的AI生態系統。在基礎設施層面，Google Cloud的張量處理器（TPU）提供了針對訓練與推論工作負載的強大替代方案，可與輝達GPU競爭。建立在此硬體基礎之上，Alphabet也在量子運算上積極布局，以自製Willow晶片為核心。

在軟體層面，公司推出了Cirq開源量子程式框架，與硬體進展相輔相成。同時，其內部AI研究實驗室DeepMind推動下一代機器智慧的前沿研究。這些資產結合，使Alphabet處於傳統計算與量子AI的交界。

Alphabet的大型語言模型Gemini是這個生態系統的巔峰之作，直接與OpenAI的ChatGPT以及Anthropic的Claude競爭。結合硬體、研究和軟體資源，Alphabet悄然建立了全球最完整、最強大的AI套件之一。

分析師總結，儘管輝達可能仍是AI領域的核心，但尋求持久、長期成長的投資者或許會發現，真正的機會在於那些推動AI規模化與基礎建設的公司，而非僅專注於單一產品線的企業。

台積電將受益於持續的晶片升級循環，不論哪家公司的設計最受青睞；Alphabet則將AI深度嵌入其業務的每一層面，包含搜尋、廣告、串流、Android系統、網路安全、雲端計算和自駕系統等。在某種程度上，台積電與Alphabet就像硬幣的兩面，一家公司提供AI時代的實體基礎設施，另一家公司驅動其數位智慧。

台積電和Alphabet可能悄然、但果斷地超越輝達，這提醒投資人，技術革命的真正贏家，往往不是單一產品的完善者，而是那些打造生態系統與推動這些產品與服務成為日常生活核心的企業。

