85°C不撐了！獲利太差的中國門市將全部關店

2025/10/09 18:46

以85°C崛起的美食-KY將啟動中國市場經營策略的調整，獲利狀況持續低於預期的特定區域或特定門市，擬結束該地門市經營。圖為台灣門市。（取自美食-KY官網）以85°C崛起的美食-KY將啟動中國市場經營策略的調整，獲利狀況持續低於預期的特定區域或特定門市，擬結束該地門市經營。圖為台灣門市。（取自美食-KY官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕以85°C崛起的美食-KY（2723）董事會今天通過決議，將啟動中國市場經營策略的調整、優化營運規模，獲利狀況持續低於預期的特定區域或特定門市，擬結束該地門市經營，經此一次性調整後，中國事業有機會由虧轉盈。

美食-KY自結9月合併營收14.5億元，年減11%，若改以功能性貨幣分析（降低新台幣升值因素的干擾），9月營收較去年同期減少約5%，主因中國店數減少及月餅營收遞延至10月；累計前9月合併營收137.73億元，年減2.06%。

美食-KY表示，快速發展的美國市場，1~9月當地業績雙位數成長，來客數也持續增加。門市拓展方面，第3季維持平均每月新開1間店的步調，推升門市數至86間。

今年以來更陸續進軍紐約、紐澤西、伊利諾州、堪薩斯州、路易斯安那州等5個全新市場，前9月美國市場貢獻的合併營收占比達48%，穩居美食-KY最大市場，明年成長可期的情況下，占比預料仍將攀升。

中國市場則仍受到內捲以及中秋節月餅營收部分遞延至10月的影響，改善有限；累計今年前9月人民幣營收較去年同期減少14%；1~9月中國市場占美食-KY新台幣營收約37 %。

因應總體環境之變化，美食-KY董事會通過決議，啟動中國市場經營策略的調整，獲利狀況不佳的門市將結束經營，美食-KY中國事業2024全年、2025上半年都認列可觀的營業虧損。

