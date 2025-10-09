威宏-KY 9月營收受泰柬衝突影響 第4季可望回升

威宏-KY9月合併營收為5.85億元。（取自威宏官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公告9月合併營收為5.85億元，年減14%，累計前3季合併營收58.99億元，較去年同期減少6%。

主要係因先前泰柬衝突導致泰國廠柬籍熟手車工流失，公司持續積極尋回優秀熟手，並招募多國籍勞工因應，柬埔寨威保廠仍處於學習曲線的陣痛期，後續生產與出貨效率將隨經驗累積逐步改善，預計第4季可望緩解並重回成長走勢。

運動事業群方面，新興群體對高爾夫球袋的偏好更注重設計時尚及功能性，使國際品牌客戶開發更多元化產品推陳出新，越南德御具備成熟的包袋生產製程，對訂單掌握度較高，目前產能已達滿載，公司正積極規劃承租新廠房逐步擴增生產規模。

受惠美系客戶改版女包推出在即，推升柬埔寨宏盛廠訂單能見度直達明年上半年，又適逢年末歐美節慶贈禮需求與零售商促銷活動，品牌商拉貨動能更趨強勁，既有廠區產能已達上限，目前已啟動金邊廠擴廠計劃，為集團貢獻營收成長新動能。

第4季將步入消費旺季，加上2026年世界盃足球賽舉辦在即，預期輕奢、運動兩大事業群客戶下單力道更趨積極，多數廠區產能已出現供不應求狀態，威宏將持續擴大生產流程自動化，除有效降低人力成本，為集團營運創造更高獲利空間。

