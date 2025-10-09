輝達總部遭卡關！黃偉哲喊話黃仁勳：台南是最佳選擇

輝達原計劃在北士科設總部遭卡關。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）先前宣布台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，但因土地取得問題卡關。台南市政府今（9）日下午召開記者會，由市長黃偉哲親自主持，並率相關局處首長說明市府爭取輝達落腳台南的具體方案。黃還說，輝達執行長黃仁勳熱愛美食，而南是全亞洲著名的街頭美食之都，「相信喜歡庶民小吃的黃仁勳若來台南，一定不會想再回台北夜市」。

台南市長黃偉哲召開記者會，爭取輝達總部落腳台南。（資料照）

黃偉哲表示，目前已提出五個可供選擇的地點，包括報請經濟部國產署審議的平實園區、天馬電台用地，以及南科FG區、沙崙A1基地與麻豆工業區。這些地點交通便利、生活機能完善，周邊教育、醫療與會展設施齊全，距離輝達主要客戶群亦相當接近，展現出台南在半導體與AI產業鏈的強大聚合效應。

他還笑稱，輝達執行長黃仁勳以「熱愛美食」聞名，而台南是全亞洲著名的街頭美食之都，曾入選英國《Time Out》雜誌亞洲十大美食城市榜單，「相信喜歡庶民小吃的黃仁勳若來台南，一定不會想再回台北夜市」。

黃偉哲透露，自己已親自致函黃仁勳，表達台南誠摯的邀請與合作意願。市府也透過多方管道積極與輝達聯繫，尊重企業的綜合考量，但他相信在完善的產業生態與優質生活條件加持下，「台南會是輝達在台投資的最佳選擇」。他更以一句「輝達在台灣最好、在南部更好、最好就在台南」，展現搶輝達來台南設總部的強烈決心。

另外，市府指出，南科及其周邊聚落已聚集包括超微（AMD）、美光（Micron）、美商應材（Applied Materials）、東京威力科創（TEL）與艾司摩爾（ASML）等國際大廠，美光全球記憶體市占率突破三成，僅次於SK海力士，凸顯南台灣半導體產業鏈的世界級實力。

