宏碁9月營收月增35.4％ 創11年以來同期新高

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）公布9月單月合併營收295.30億元，創11年同期新高，月增35.​4%、年增​12.2%​；第3季自​結營收733.​99億元，​季增10.​3%、年增​1.0%；​累積前3季​自結營收20​12.69​億元，年增​1.4%。

宏碁表示，9月營運亮點包括筆記型電腦營收年增10.7%，桌上型電腦營收年增33.4%，顯示器產品營收年增27.5%，Chromebook營收年增9.5%，電競及遊戲相關產品及業務營收年增35.9%，商用產品營收年增24.5%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占9月營收之28.4%、第3季營收之33.6%、累積前九月營收之31.8%。至於公開發行子公司皆已公告9月份自結營收，孵化中的事業中尤以專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司9月營​收年增60​.2%為一大亮​點。

