自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

宏碁9月營收月增35.4％ 創11年以來同期新高

2025/10/09 16:34

宏碁9月營收創11年以來同期新高。（記者卓怡君攝）宏碁9月營收創11年以來同期新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）公布9月單月合併營收295.30億元，創11年同期新高，月增35.​4%、年增​12.2%​；第3季自​結營收733.​99億元，​季增10.​3%、年增​1.0%；​累積前3季​自結營收20​12.69​億元，年增​1.4%。

宏碁表示，9月營運亮點包括筆記型電腦營收年增10.7%，桌上型電腦營收年增33.4%，顯示器產品營收年增27.5%，Chromebook營收年增9.5%，電競及遊戲相關產品及業務營收年增35.9%，商用產品營收年增24.5%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占9月營收之28.4%、第3季營收之33.6%、累積前九月營收之31.8%。至於公開發行子公司皆已公告9月份自結營收，孵化中的事業中尤以專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司9月營​收年增60​.2%為一大亮​點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財