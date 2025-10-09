李四川證實 新壽開價近140億要北市府買回T17、T18

輝達落腳北士科卡關，台北市副市長李四川今（9日）證實，新壽開價近140億要北市府買回T17、T18。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府與新光人壽協議解約T17、T18地上權，好讓輝達進駐，不過外傳新壽開出140億元天價，導致協商卡關。台北市副市長李四川今（9日）證實，新壽開出條件包含未來50年獲利107億元，以及迄今已繳交給北市府的32億多元，合計約140億元。

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，民進黨議員陳賢蔚表示，北士科腹地足夠大，可以吸納輝達之外的高科技產業一起群聚，是最好選擇，但這段時間市府究竟幫忙了什麼？

蔣萬安說，這段期間跟新壽、輝達都有多次協調溝通，也清楚說明如今的合約僵局、法律規定，地上權如今屬於新壽，雙方要合意解約，只要新壽提出條件，市府就會編列預算送議會。

陳賢蔚指出，契約中有寫到履約爭議處理方法，假設認為履約程序有爭議，就可以先協商，市府應該考慮走這條路。

李四川說，原則上合意解約是唯一的路，現在輝達的角度也是如此，現在只是錢的問題，新壽提出要包含未來50年利益，開價107億元，加上已經繳交給北市的32億元，約140億元，「你願意給嗎」？

李四川指，有要求新壽正式送公文來，如果議會不同意就以爭議處理來辦理。陳賢蔚強調，140億元他也不會同意，但不希望把責任推給議會，可以先透過合約允許的機制來處理，不要放棄能走的路。

