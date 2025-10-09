史上第3高！9月出口542.5億美元、年增33.8％

財政部今公布9月出口542.5億美元、為歷年單月第3高。示意圖。（歐新社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布9月出口542.5億美元、為歷年單月第3高，月減7.2%、年增33.8%，連續23個月正成長；第3季出口1694.2億美元、年增36.5%；累計前3季出口4526.8億美元、創歷年同期新高，年增29.7%。財政部表示，美國關稅政策衝擊下，台灣出口表現較預期有韌性，預料10月出口年增28%~33%，前10月出口將提前改寫歷年全年新高。

9月進口則為418.6億美元，同為歷年單月第3高，月增0.5%、年增25.1%；第3季進口1258.7億美元、年增24.9%；累計前3季進口3534.1億美元、亦創歷年同期新高，年增22%。出、進口相抵，9月出超124億美元、年增53億美元，前3季992.7億美元、年增398.3億美元。

財政部表示，受惠於AI等新興科技應用浪潮延續，及消費性電子新品拉貨效應顯現，9月出口年增33.8%，連續23個月正成長；在AI產業鏈國際分工運作與出口引申需求上升，以及資本設備增購等支撐下，進口年增25.1%；累計1至9月，出口及進口值皆創歷年同期最佳。

主要貨品中，電子零組件、資通與視聽產品各年增25.6%、86.9%，前者出口值創下單月新高，電機產品受AI商機推升相關電源裝置需求，增17.2%；紡織品、塑橡膠及其製品則因市況不佳、海外產能過剩，各減8.6%、7.1%。累計前9月電子零組件、資通與視聽產品出口併計年增45.3%，合占總出口比重72.4%，其餘貨類僅增1.2%。

另，9月對主要市場出口全面上揚，以銷往美國增加金額較多、年增51.6%，對東協出口增34%，對歐洲、日本各27.3%、23.3%，對中國與香港增12.8%；另受資通產品之挹注，對墨西哥出口激增3.7倍，規模值改寫單月紀錄。累計1-9月對美國、東協、日本、中港地區出口均呈雙位數成長，分別年增54.9%、37.7%、14.5%、14.3%，僅對歐洲年減3.3%。

展望未來，財政部表示，隨AI應用技術加速拓展，帶動相關硬體與零組件需求持續殷切，加以科技新品相繼推出，且中國與歐美年底採購旺季來臨，均可望維繫我國出口成長動能；但惟美國關稅政策發展仍對全球供應鏈的生產與投資布局帶來挑戰，加上國際地緣政治風險未歇，有待密切關注後續發展。

