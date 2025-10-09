酷澎深耕台灣 強化福利延攬在地人才

酷澎持續延攬在地人才。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美商酷澎（Coupang）近年持續深耕台灣市場，積極投資未來商務產業發展，也透過福利制度與多項津貼，廣納在地優秀人才。公司今日表示，目前桃園物流中心正積極招募理貨人員、倉儲管理幹部等職位，為地方創造穩定且具發展性的就業機會。

酷澎近年在台灣持續擴大市場，對倉儲人力的需求提升，去年起也持續強化員工福利制度。退役後在酷澎開啟第二職涯的邵姓物流員工表示，公司提供的15天年假與穩定排班，讓我能提前規劃假期，陪孩子參加最熱門的棒球冠軍戰與動漫主題日，這讓我覺得在酷澎工作很幸福。」

酷澎的邵姓物流員工憑藉明確的升遷制度與豐富培訓資源，半年內升任小組長職務，展現專業與領導力，也成為酷澎打造幸福職場的最佳縮影。

酷澎指出，為吸引並留任優秀人才，酷澎提供多項優於「勞基法」的福利措施。物流員工享有免費午晚餐團膳、多條通勤接駁車，以及不限年齡的年度健康檢查。入職首年即可享有15天年假與1天生日假，協助員工兼顧工作與生活。

公司同時設有婚喪喜慶津貼（結婚、生育、喪葬、銀髮補助等）、全勤獎金及人才推薦獎勵金，讓關懷延伸至員工家庭，營造安心穩定的職場環境。

酷澎今年營收屢創新高，該公司歸功於物流中心團隊高效率的表現。為鼓勵員工積極參與流程改善與工作優化，酷澎物流中心設立「優秀火箭隊友獎」，以現金獎勵肯定表現卓越的團隊成員，激發持續進步的正向循環。

針對長期服務的員工，酷澎物流中心也規劃常態性久任獎金制度，並於每年旺季加碼獎勵，鼓勵穩定服務、共同提升營運效率，持續為顧客創造「WOW」體驗。

秉持「以人為本」的理念，酷澎更推出員工協助方案（EAP），提供24小時關懷與諮詢服務，從職涯發展、心理健康到生活照護，全方位支持員工需求。透過持續投資人才與優化的福利制度，酷澎致力與員工共同成長，攜手推動台灣未來商務新篇章，打造最幸福的物流職場。

