仁寶9月營收連7個月年減 新事業明年貢獻成長

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）營運體質持續轉型，9月營收連續7個月呈現年減，不過第三季營收略為優於第二季表現，大致符合9月法說會預期，管理層認為，旗下個人電腦（PC）出貨量在第四季仍有望成長，至於非PC產品組合則持續優化，預期明年會有比較明顯的貢獻程度。

仁寶9月營收697.19億元，月增18.55%、年減16.77%，第三季營收1871.2億元，季增3.7%、年減23.41%；累計今年前三季營收5666.61億元、年減16.8%。仁寶9月PC出貨250萬台，月增8.7%、年減13.79%，第三季PC出貨710萬台，季對季持平、年減14.46%。

仁寶指出，儘管目前已過產業季底效應加持期間，加上後續PC市場的不確定性因素仍然較多，但第四季的出貨表現仍然有機會隨著客戶腳步成長；關於非PC業務，消費性電子產品第三季表現不錯，但需要密切關注第四季的需求變化，昂。

仁寶強調，旗下5G、伺服器、車用、醫療、工控等新事業表現，明年有機會取得良好進展，為因應客戶需求，集團已確立美國設廠投資方向，相關計劃正在持續進行，預期2026上半年將有伺服器產品逐步導入量產。

