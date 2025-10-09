強盛新決議轉型控股公司 染整、不動產雙主軸並進

強盛新發言人鄭以民說，此次公司轉型的分割基準日暫定為2026年2月1日。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠強盛新（1463）為提升企業經營效率，落實事業體獨立發展策略，以強化集團長期競爭力與管理效能，公司董事會今天通過重大決策，將轉型為投資控股公司，並更名為強盛興投資控股股份有限公司，以分割方式將染整事業、不動產管理事業等相關營業，包含各自資產、負債跟營業，分別移轉於兩家100%持有的獨立營運既存子公司概括承受。

強盛新發言人鄭以民說，此次公司轉型的分割基準日暫定為2026年2月1日，旗下染整事業相關業務方面，強盛新公司將相關營業項目分割移轉於100%持有的強盛染整股份有限公司，將按染整事業的營業價值1億1065.7萬元，以每股10元換取強盛染整公司新發行的普通股1股，共換取普通股1106.57萬股，每股票面金額10元。強盛染整公司將成為強盛新投控旗下百分之百被控公司，專注於各種纖維製品之加工、漂白與染整，致力於創造紡織品差異化，提升成衣服飾附加價值，並持續擴大產品服務範疇與營收規模。

不動產管理事業相關業務方面，強盛新將不動產管理事業相關營業分割於轉讓於100%持有的資產管理股份有限公司，按不動產管理事業營業價值3億7569.7萬元，以每股10元換取資產管理公司新發行的普通股1股，共換取普通股3756.97萬股，每股票面金額10元，分割完成後，資產管理公司將成為強盛新投控旗下100%被控股公司，成為全方位不動產資產管理機構，充分運用集團豐富資源及產業經驗，強化集團整體資產效益與租賃管理效能。

鄭以民提到，本次業務分割及轉型為投資控股公司案，系屬既有集團組織架構重組與調整，對強盛新公司股東現有股東權益並無影響。強盛新控股按照相關規定，將繼續維持上市資格，股票代號仍為1463。有關業務分割及轉型為投資控股公司案，將於今年12月1日召開的股臨會提請討論與決議。

鄭以民認為，本次透過分割方式轉型為投資控股公司後，集團旗下染整事業、不動產管理事業，營建開發事業及海外投資等核心事業，將能專注深耕於各自領域，與策略合作夥伴進行業務合作，更具靈活發展性，透過強盛新投控平台，集團管理效能與營運效率將可獲進一步提升，強化整體長期競爭力與國際市場能見度，各子公司間同時亦將鞏固其專業領域優勢，發揮資源互補、共享及充分合作，擴大營運規模，增加職業能力，大幅提升整體營運績效，為股東及員工創造最佳利益。

