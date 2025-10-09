大立光第三季EPS 53.05元 毛利率仍受匯率壓抑

大立光第三季EPS 53.05元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日將舉辦法說會，並公告第三季、前三季財報。其中第三季毛利率為47%，再次跌落5字頭關卡，主因是匯率影響，加上外購零件增加、良率差異等因素，對比第二季、匯率影響至少2%，第三季稅後淨利則為70.8億，每股稅後盈餘（EPS）53.05元，獲利呈現季增與年增。

蘋果（Apple）新機iPhone 17在9月開賣，第三季向來是光學廠傳統旺季。展望後市，大立光董事長林恩平指出，10月跟9月拉貨動能差不多、11月會再下滑，需求量與日前看法差不多。

大立光第三季營收176.77億元，季增51%、年減7%，營業毛利83.44億元、毛利率47.2%，季減6.6個百分點、年減3.5個百分點，毛利率下滑是因匯率影響、外購零件增加，稅後淨利70.8億元，因第二季受匯損重創、導致該季獲利大減，大立光第三季稅後淨利的季增率達到586%、年增6.8%，每股稅後盈餘53.05元。

大立光前三季累計營收則為439.29億元、年增7%，營業毛利225.69億元、毛利率51.4%、年增1.8個百分點，稅後淨利145.56億元、年減15.6%，每股稅後盈餘109.06元。

從鏡頭出貨組合來看，大立光第三季以1000萬畫素佔比60%至70%最高，2000萬畫素以上產品佔比10%至20%，800萬畫素產品佔比在10%以下，其他產品則佔20%至30%。

