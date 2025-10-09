自由電子報
全球前10大最佳國家榜單揭曉 亞洲唯一入榜是它

2025/10/09 15:37

日本獲《康泰納仕旅行者》（Condé Nast Traveler）讀者評為2025年最佳國家榜首。（法新社）日本獲《康泰納仕旅行者》（Condé Nast Traveler）讀者評為2025年最佳國家榜首。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際旅遊雜誌《康泰納仕旅行者》（Condé Nast Traveler），近日公布2025讀者評選的世界最佳國家榜單（Top Countries in the World），日本連續第三年獲得桂冠。日本也是全球前10大最佳國家之中，唯一入榜的亞洲國家。

根據《康泰納仕旅行者》最新公布的2025讀者評選世界最佳國家前20大榜單，日本以95.36分奪冠，希臘緊追在後，第三名是葡萄牙。

第4名至第10名依序為，義大利、西班牙、土耳其、愛爾蘭、克羅埃西亞、法國、加拿大。

第11至第20名依序為，瑞士、墨西哥、德國、印度、泰國、摩洛哥、奧地利、多明尼加、不丹、南非。

對於連續第三年拿到最佳國家榜首，日本觀光局（JNTO）紐約辦事處主管松本晉 （Susumu Matsumoto）表示，「我們很榮幸獲得《Condé Nast Traveler》讀者的認可，這反映了日本旅遊持續受歡迎程度。今年前 8 月，美國遊客總數已達210萬人次。我們將繼續鼓勵首次來訪的遊客和回頭客探索日本各地的景點。」

目前國際觀光客訪日旅遊潮仍未退燒，根據日旅達人林氏璧之前在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年8月訪日外國人達342萬人次，創史上8月新高，台灣約62萬人次也寫史上單月新高。

