日本年收入近300萬「雙薪夫妻」4成考慮離婚 ! 日媒揭驚人原因

〔財經頻道／綜合報導〕在外人眼裡，日本年收超過1500萬日圓（約新台幣近300萬元）的「雙薪夫妻」，可說是羨煞旁人的成功組合，有著高學歷、高收入、生活穩定、經濟無虞，但現實卻不如表面光鮮。

據日本職涯研究機構CAREER FOCUS新公布的調查顯示，這類高收入雙薪家庭中，有高達4成曾認真考慮過離婚。這表明，在經濟條件優越的群體中，婚姻不和尤為普遍，背後的原因在於職業差距和沈重的心理負擔。

日媒指出，這群日本職場「贏家」們享受高收入的背後，隱藏著各種不同的想法，夫妻間的摩擦多半來自3個面向，包括職涯落差、心理負擔、與時間資本。

根據一項調查顯示，在妻子收入高於丈夫的家庭裡，超過五成的男性坦言「懷疑自己的存在價值」；而在丈夫升職的家庭裡，也有不少妻子表示「感到被排除在外」。雙方都希望維持「對等」，卻因此陷入無形的競爭。

此外，收入越高、工作時間越長，伴侶相處時間就越少。調查顯示，這類夫妻中有6成每日對話時間不到15分鐘。

調查還指出，經濟穩定並不一定與婚姻幸福成正比。因為經濟安全不代表情感幸福。尤其在高壓共事族中，升遷或加薪的時刻，往往也是最容易忽略伴侶感受的時候。

據報導，35歲的田中美沙在大型房地產公司擔任業務主管，與她同年紀的先生優斗是一名IT顧問菁英，他倆是大學同學，結婚五年。剛結婚時雙方年薪皆是800萬日圓（約新台幣近160萬元），其家務平均分攤，為日本典型的理想共事型夫妻。

隨著時間推進，雙方的家庭平衡逐漸出現裂痕。優斗在結婚第3年時升職、年薪突破千萬日圓，而回家時間越來越晚，美沙常被先生半夜回家的聲音吵醒，早上出門前還得清理髒亂的碗盤，家務也全落身上。她直言，對丈夫的升職或加薪並不高興，因為她總是睡眠不足，並且長期感到疲倦。

她認為，現在心情很複雜，如果她是單身，就可以把所有的精力都投入到工作中，那該有多好，感覺現在生活和事業都被犧牲了。如今，美沙正在重新審視自己的感受。

專家指出，在高收入雙薪夫妻的世界裡，「平等」不只是財務上的計算，更是一場情感與時間的拉鋸，金錢帶來的不是穩定，而是新的考驗。

